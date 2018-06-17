Dadaşları yağmur da durduramadı

Kentimizin en aktif dernek federasyonlarından bir tanesi olan Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Federasyonu (KEDFE) tarafından bu yıl 11’inci düzenlenen “ Piknik Şöleni” yağmurlu hava koşullarına rağmen binlerce Erzurumlunun katılımı ile Gölcük Hisareyn Yaylasında gerçekleştirildi. Piknik programının yanı sıra etkinlikler çerçevesinde hemşeriler bayramlaşarak hasret giderdi. Dadaşlara yakışır bir ortamda geçen piknik şöleninde bol bol halay çekildi, vatandaşlara cağ kebabı ikram edildi.

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN

Etkinlikte konuşan KEDFE Başkanı Tekin Dursun “Bugün havanın yağmurlu olmasına rağmen 12 ilçeden Erzurumlu hemşerilerimiz ile bu güzel şölenimizde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız iş yoğunluklarından bunalan hemşerilerimizle birlikte eğlenerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek. Aynı zamanda bayramlaşma programımızı da burada hep birlikte yapacağız. Bizi bugün yağmur çamur demeden yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREF

Sözlerinde devam eden Dursun “ Diğer illerden aldığımız tepkilerde görüyoruz ki Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Federasyonu her anlamda yaptığı faaliyetler ile birinci sırada, bizde bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Böylesine değerli bir topluluğu başkanlık yapmakta benim için büyük bir şeref. İnşallah önümüzdeki aylara da Erzurumlulara yakışır bir Federasyon binamızı Körfez İlçemizde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ BİZİM İKİNCİ MEMLEKETİMİZ

Amacımız birlik ve beraberliğimizi koruyarak hemşerilerimize hizmet etmek diyen KEDFE Başkanı Dursun “Biz faaliyetlerimiz ile garibanların, yoksulların yanında oluyoruz ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Erzurumlular gittikleri her şehre barışı ve huzuru götürürler. Bizler federasyon olarak örf ve adetlerini bizden sonraki nesillere öğretmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kocaeli bizim ikinci memleketimizdir” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER