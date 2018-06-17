HDP'nin Kocaeli mitingini tamamlandı

Erken seçim kararı sonrası seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları kentimizi ziyaret ederek seçim propagandalarını yapıyor. Daha önce Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglerini gerçekleştirdi. Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde olmasından dolayı onun propagandasını yapmak üzere Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli kentimize geldi. perşembe pazarı alanında düzenlenen mitinge AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, CHP İl Başkan Adayı Bekir Yurdagül veHDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’de katılım gösterdi.

24 HAZİRAN'DA ÜLKENİN KADERİ DEĞİŞECEK

Teknik arızadan dolayı yaklaşık 1 buçuk saat geç başlayan mitinge konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Çocuklar babasız annesiz kalmasın diye savaşa hayır diyoruz" dedi. Ancak yanyana durarak iktidardan kurtulabiliriz diyen Temelli, "İktidarda kalmak için her yol mubah mantığı ile bakıyorlar. Toplumun tüm değerlerini çiğneye biliyorlar. Bu zulüm iktidarından hep birlikte kurtulmak elimizde. 24 Haziran bu anlamda büyük bir buluşmadır.24 Haziran’da Erdoğan koltuğundan düşecek. Çünkü artık her şey ortada. Kral çıplak. 24 Haziran’da çok şey değişecek. Bu ülkenin kaderi değişecek” diye konuştu. Selin BECER