HDP'nin mitingi başladı!

SP, CHP ve AKP'nin ardından HDP de Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı alanı) miting düzenliyor. Mitinge HDP eş Başkanı Sezai Temelli ve HDP İzmit Milletvekili Ertuğrul Kürkçü katıldı. Miting öncesinde Sanatçılar Koma Çiya ve Ozan Weysi katılımcılara konser verdi. Mitinge eski AB Bakanı Ali Haydar Konca, CHP eski İl Başkanı adayı Bekir Yurdagül de katıldı. Miting öncesinde perşembe pazarı alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Selin BECER
Bugün 14:40 TSİ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz