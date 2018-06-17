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HDP'nin mitingi başladı!

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SP, CHP ve AKP'nin ardından HDP de Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı alanı) miting düzenliyor. Mitinge HDP eş Başkanı Sezai Temelli ve HDP İzmit Milletvekili Ertuğrul Kürkçü katıldı. Miting öncesinde Sanatçılar Koma Çiya ve Ozan Weysi katılımcılara konser verdi. Mitinge eski AB Bakanı Ali Haydar Konca, CHP eski İl Başkanı adayı Bekir Yurdagül de katıldı. Miting öncesinde perşembe pazarı alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Selin BECER

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