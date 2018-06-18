Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…

Nicomedia Trekking dur durak bilmiyor. Doğaseverler kentin her yanını karış karış gezmeye devam ediyor. Grup son olarak, doğa harikası, tarih kokan Çoban Geçidi Kanyonu’ndan geçti. Kanyon yürüyüşü Ceneviz yapımı bir taş köprü ile başladı. Kanyon içinden akan Sanpınar Deresi, yaz-kış suyunu eksik etmediği için, adrenalin tutkunlarını da cömertçe karşıladı.

ŞANSLARINI DENEDİLER

Kanyon, dere boyu doğa yürüyüşü için son derece uygun olduğu için yollar rahatlıkla geçildi. Bu kanyonun özelliği doğal ve küçük göletler barındırması. Kanyonun yazın yüzme imkanı verdiğini bilen Nicomedia Trekking üyeleri yanlarına şort ve mayo almayı da unutmadı. Hatta aralarında olta takımı alanlar şanlarını bile denedi.

ŞARAPÇILAR YOKUŞU

Kanyonun arka yamacındaki Kırcaali Köyü, bir başka yürüyüş parkurunun, Sarpdere’nin başlangıç noktasıydı. Şelaleye kadar süren yaklaşık bir buçuk saatlik yürüyüş sonrasında 45 dakikalık Şarapçılar Yokuşu da çıkıldı. Çok yorucu olan bu yürüyüşte Bizans dönemine ait, şarabı demlendirmek için kullanıldığı iddia edilen kadeh şeklindeki mermer kupalar, sütunlar ve lahitlerle karşılaşıldı.

ERDAL GÖREN: ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ

Eski İzmit yolu üzerinden gidilebilen ve Gebze’ye 44, İstanbul’a da 110 km. uzaklıkta olan Kutluca Köyü, kanyonun yakınlarındaki tek yerleşim yeriydi. Bazı grup üyelerinin beslediği köpekleri ile birlikte yaşadığı doğa ve tarih kokan etkinlikle ile ilgili konuşan Nicomedia Trekking Başkanı Erdal Gören “Yine dolu dolu, heyecan verici bir yürüyüşü geride bıraktık. Bizde yürüyüş etkinlikleri bitmez. Şehrin her noktasına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.Erdem ÖVÜÇ