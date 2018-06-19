Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, memleketi Kocaeli’den seslendi. Akşener, Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) gerçekleşen mitingde hemşerileriyle bir araya geldi. Siyasi partilerin ilimizde gerçekleştirilen seçim öncesi son miting olma özelliğine sahip mitinge kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

AKŞENER’İN KOCAELİ’DEKİ İLK BÜYÜK MİTİNGİ

Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı Alanı’nda gerçekleştirilen miting siyasi partilerin ilimizde gerçekleştireceği son miting olma özelliğini taşırken Meral Akşener’in İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak memleketi Kocaeli’de il binası açılışı haricinde gerçekleştireceği ilk büyük miting olma özelliğine sahip

10 BİN BAYRAK VE YAZMA

Alana giren partililere 10 bin adet İYİ Parti ve Türk Bayrağı dağıtılırken daha önce duyurulduğu gibi Meral Akşener’in anısına alana giren kadın partililere 10 bin adet yazma dağıtıldı. Yazma paketlerinin üzerinde “Cumhurbaşkanı adayımız sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin Türk kadınlarına hatırasıdır” ibaresi yer aldı.

CHP, SP VE DSP’DEN DESTEK

İYİ Parti’nin mitinge CHP’nin adayı Muharrem İnce’de olduğu gibi ittifak partilerinden destek geldi. Mitinge CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP eski milletvekili Sefa Sirmen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve partililer katılarak ittifak desteği verdi.

İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

İYİ Parti’nin mitinginde bir ilk yaşandı. İlimizde gerçekleşen mitinglerin hiç birinde görülmeyen bir olay yaşandı. Meral Akşener’in ilimizdeki mitingi İstiklal Marşı ile başladı. Akşener’in sahneye çıkması ile birlikte “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları yükseldi.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI KOCAELİ’DEN ÇIKACAK

Memleketinde Kocaeli halkında seslenen Akşener, “Doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum şehir Kocaeli. Aranızda olmaktan sizinle beraber olmaktan ve inanıyorum nasıl ilk kadın içişleri bakanı Kocaeli’den çıktıysa ilk Cumhurbaşkanı’daKocaeli’den çıkacaktır. Kocaeli öyle bir şehirdir ki. Bunu buradan anlatmak istiyorum. Eskiden Kocaeli’de ki siyasetçiler birbirlerine saygılıydı. Aramızda bu ruhu yaşatan Eski belediye başkanı ve milletvekili Sefa Sirmen var. Hoşgeldiniz diyorum. CHP Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e hoşgeldiniz diyorum. Demokrat Parti’nin Saadet Partisi’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilcileri aramızda hoşgeldiniz diyorum”

İYİ Kİ KOCAELİ’DE DOĞDUM

Kocaeli öyle bir şehir ki Türkiyenin her yerinden renkler gelir. Bir ekmeği parçalar bölüşür Kocaeli. Havası temiz, suyu temiz insanı muhlis bir yerdir İzmit. İyi ki Kocaeli’de doğdum. İyi Kocaeli’de büyüdüm. İyi ki Kocaeli’de doydum.

ERDOĞAN’IN ASABİYETİNİ GÖRÜYORUM

Evet 24 Haziran’da bir seçim var. Seçimi getirenlerde pişman. Bu defa asabiyeti gördüğüm zaman Türkiye’de iktidar partisini yönetenlerin bizzati Erdoğan’da ki asabiyeti gördüğüm zaman anlıyorum ki Abbas yolcu Tarzan yolda.

KOCAELİ’YE HİÇ BİR YATIRIM YAPILMADI

Türk ekonomisin içine ettiler. Eğitimi bitirdiler. Türk ordusu tarma talan ettiler. Bunlara kızgın olanlar sakın yuhlamayın. 24 Haziran’da gereğini yapıyorsunuz. Mührü elinize alıp basıyorsunuz. Şimdi ekonomiye baktığımızda inşaat yapmışlar kocaman adalet sarayları yapmışlar içinde adalet yok. Her şehire üniversite yapmışlar içinde hoca yok. 70 milyar dolarlık bütün fabrikaları satmışlar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplamışlar sonuç olarak Kocaeli’ye ne gelmiş? Hiçbir şey gelmemiş. Kocaeli gibi sanayi şehrinde neden en büyük sorun işsizlik? Çünkü hiçbir yatırım yapılmamış.

EKONOMİYİ DÜZELTMEK EN ÇILGIN PROJEMİZ

Türkiye’nin kaynaklar var. Türkiye’nin yatırım potansiyeli var. Partiyi kurduğumuz zaman ekonomiyle ilgili arkadaşlara sordum. Bu ülkeyi ayağa kaldırırmıyız diye onlarda bırakın kaldırmayı koştururuz dediler. Biz ne yapacağız. İsrafı ortadan kaldıracağız. Yolsuzluğu bitireceğiz. Ben şuan 113. Mitingimi yapıyorum. Ben sizleri dinledim. Bizim çılgın projemiz yok. Çünkü bizim çılgın projeye ihtiyacımız yok. Çünkü eğitim seviyesini yükselttiğimiz. Ekonomiyi düzelttiğimizde, esnafımızın durumunu düzelttiğimiz de emeklinin başını dik tuttuğumuzda en çılgın projemizi gerçekleştireceğiz.

SANAYİDE ÜRETECEĞİZ, TARIMDA ÜRETECEĞİZ

Biz genç işsizliğini çözeceğiz. Bir devlet gençlerin iş vermek zorundadır. Biz bu gençlerimize iş veremiyorsak aylık 500 TL maaş imkanı sağlayacağız. İşssizliği 5 yılda düşüreceğiz dedik. 50 milyar dolar ihracahat yapacağız dedik. Türkiye’de tarımın durumu vahim. Türkiye’de tarımla ilgili sorunlar bizi yönetenlerin beceriksizliği diye düşünüyordum fakat Anadolu’yu gezdiğimde bunları bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü geleceğin en büyük arayışları su ve gıda üzerine olacaktır. Tarımı kendi üretmeyen ülkenin kötüye gitmesi kaçınılmazdır. Onun için sanayide üreteceğiz, tarımda üreteceğiz.

İNİN O ARABALARDAN

Bana diyorlar ki bunları anlatınca kaynak nerede diyorlar. Ben şimdi kaynağı anlatayım. Birinci kaynak 8 milyar TL. Binlerce Audi A8 var. Bunun aylık kirası 20-30 bin dolar. Kendi biniyor, kızı biniyor, karısı biniyor, damatları biniyor. Bu lüks arabalar konusunda seçildiğim gün aynen şunu yapacağım inin o arabalardan bakayim inin o arabalar diyeceğim.

SURİYELİLERE MEMLKETİNE GÖNDERECEĞİM

Bir diğer konu Suriye’nin içişlerine karışarak 4 milyon Suriyeli’yi buraya getirdi. Suriyelilerin bize masrafı 150 milyar TL oldu. Ben gelince Suriyelileri memleketine göndereceğim.

TRT’Yİ SATACAĞIM

Bir diğer konu TRT. TRT yayında olduğu sürece cebimizden çıkan para 2.5 milyar TL. Ben bu TRT’yi satacağım. TRT yüzünden cebimizden 2.5 milyar TL gitmeyecek. Bide bunu satınca gelir elde edeceğiz.

BANA TALİMET VERECEK ANASININ KARINDAN DOĞMADI

Bana diyor ki FETÖ’den talimat alıyor. Beni herkes bilir. Ben milletimden başka kimseden talimat almam. Bana talimat verecek kimse anasının karnın doğmamıştır. Madem Pensilvanya’dan talimat aldığımı iddia ediyorsun. Gereğini yap Erdoğan. Eğer iftira atıyorsan. Bana iftira atan şerefsizdir, ahlaksızdır

BAŞARACAĞIZ

Bir darbe teşebbüsü oldu. Binalar savaşa açtın. Kuleliyi, GATA’yı kapattın. Bu bitmeyen bir kinmiş. Ordunun en güzide askerlerini içeri attın. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğu içeri attın. Bütün bunların son ermesi için Türkiye’nin rahat bir nefes alabilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem milletvekilliğinde oylarına talibimiz. Allahın izniyle başarayacağız, başaracağız, başaracağız. Allah yardımcımız olsun.

KOCAELİSPOR FORMASINA KRİLİMİNAL BİR İNCELEMEYE GEREK YOKTUR

Mitingin ardından Kocaelispor Hodri Meydan taraftar lider Enver Güler, Akşener’e Kocaelispor pankartı hediye etti. Güler, “Meral Ablamız, İzmit’in ablasıdır. Biz Kocaelispor için varız. Kocaelispor için varız. Kocaelispor siyasetin üstündedir” dedi. Ardından konuşan Akşener, “Kocaelispor’un hayatında önemli bir yeri var. 1994’te futbolu buradan öğrenmiştim. Kocaelispor taraftarlarından hain çıkmaz. Bu pankartlara bu formalara el sürmek içinde kliminal bir incelemeye gerek yoktur. Kocaeli’yi öğreteceğiz. Kocaelispor’u öğreteceğiz. Kocaelispor taraftarınıda herkese öğreteceğiz” Ahmet HAZER / Nuri AKÇAHARMAN