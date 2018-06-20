Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan millet kıraathanesi projesi İzmit’te hayata geçirildi. İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nin giriş katında oluşturulan Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesinin tanıtımı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından yapıldı. Tanıtım programında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AKP Gençlik Kolları İzmit İlçe Başkanı Aykut Çağlayan da hazır bulundu.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

Yaklaşık 250 metrekarelik kullanım alanına sahip ücretsiz çay, kahve ve çeşitli ikramların yapılacağı mekanda her alanda güncel kitapların yanı sıra dijital kütüphane de yer alıyor. 09:00-22:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek millet kıraathanesinde vatandaşların faydalı zamanlar geçirebilmesi amaçlanıyor.

KIRAATHANELER BİLİMİN ÖĞRENİLDİĞİ YERLERDİR

Millet kıraathanesi tanıtım programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Öncelikle tabiki sayın Cumhurbaşkanımızın ufku sağlıklı ve güçlü bir nesil yetiştirmektir. Onun bu ufku bizim görevimizdir. Millet kıraathanesi projesi ilk olarak açıklandığında hemen harekete geçtik. Donanım olarak Türkiye’nin en iyi kıraathanelerinden birinin tanıtımını İzmit Belediyesi olarak yapıyoruz. İçinde çayın, kekin ücretsiz olduğu, teknolojik imkanların ücretsiz bir şekilde sunulduğu insanlarımıza faydalı olacak tamda anlatıldığı gibi bir ortam oluşturduk. Bazılarında kıraathane deyince eğlence olarak algılanıyor. Fakat kıraathaneler bilimin öğrenildiği çeşitli bilim sohbetlerinin yapıldığı ve yeni bilgilerin öğrenildiği yerlerdir” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER