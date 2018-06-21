Altın Kiraz’da şampiyon Hüner Teknik oldu: 4-1

Vizyon’u 4-1 mağlup eden Hüner Teknik, bu yılın şampiyonu oldu. Şöhretler maçında ve gün içinde yaşananlar da adeta rüya gibiydi

RECEP SERKAN 20 GOLLE GOL KRALI

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Kiraz Futbol Turnuvası rüyası sona erdi. Toplam 24 takımın yaklaşık 1 ay boyunca mücadele ettiği dev organizasyonda şampiyon, geçen yılın finalisti Hüner Teknik oldu. Vizyon İnşaat karşısında sahadan 4-1 galip ayrılan Hüner Teknik’in gollerini Recep Serkan Çetintaş (3)ve Sabri Kuvancı attı. Vizyon İnşaat’ın tek golü Kadir Baylan’dan geldi. Ayrıca Recep Serkan turnuvada attığı 20 golle gol kralı oldu.

KUPAYI CAN VE BARAN VERDİ

Şampiyon Hüner Teknik kupasını Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın elinden aldı. Üçüncü olan Dergah Ocakbaşı’na kupasını Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu takdim etti. Maçın ardından turnuvaya katkı sunanlar ve turnuvanın ‘en’lerine ödülleri verildi. Final maçını Kocaeli B Klasman Hakemi Sabit Selvi, Şöhretler maçını da TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt başarı ile yönetti. Derince Belediyesi’nin spor ve sporcu dostu eski başkanı Dr. Aziz Alemdar, Kocaelispor Eski Teknik ve Mali Asbaşkanı İlyas Çakır, Teknik Direktör Ufuk Öğütveren, çok sayıda spor insanı, iş insanı, STK başkanı, Körfez ile şehir halkı final gününü onurlandırdı.

ŞÖHRETLERİN MAÇI 6-6 SONA ERDİ

Final maçı öncesinde şöhretler maçı oynandı. Büyük bir çekişme içerisinde geçen maç 6-6 sona erdi. Kocaelispor’un eski teknik adamlarından Güvenç Kurtar ve eski futbolcularından Ali Eren Beşerler’in koordinesindeki her iki takımda da yıldızlar yer alırken, taklit ustası ve oyuncu İsmail Baki Tuncer, Survivor Ramazan Kalyoncu, spiker Atakan Kurt, İçel Spor Teknik Direktörü Telat Özden, Kocaelispor’un kaptanlarından Osman Çakır, eski futbolcular İskender Köksal, Mehmet Akdemir, Selim Özer, Murat Vatansever ve Ergin Altay gibi isimler futbol resitali sundu. Maçın ardından takımlar el ele vererek taraftarı selamladı. Erdem ÖVÜÇ

HÜNER TEKNİK: 4 VİZYON İNŞAAT: 1

HAKEM: Sabit Selvi****

SAHA: Körfez Belediyesi Spor Akademisi

HÜNER TEKNİK: Önder Tiryaki***, Sabri Kuvancı***, Murat Tiraki*** (Serkan Akyol**), İbrahim Yılmaz*** (Eren Gülez**) Aydın Taşkın*** (Ceyhun Koza**)Oğuzhan Altınkaya*** (Ali Çevik**), Recep Serkan Çetintaş****

VİZYON İNŞAAT: Onur Öner****, Gökhan Taner**, Emrah Tanta***, Hakan Temel** (Mustafa Aslı**), Emrah Serin** (Ferhat Aydın**), Kadir Baylan***, Levent Gülay**

GOLLER: Recep Serkan (3), Sabri (Hüner), Kadir (Vizyon)

KIRMIZI TAKIM: 6 BEYAZ TAKIM: 6

SAHA: Körfez Belediyesi Spor Akademisi

KIRMIZI TAKIM: Ergin Altay***,Selim Özer***, Murat Vatansever***, Osman Çakır***, Ateş Fatih Uçan***,Sedat Sözen***,Erdem Övüç**, Sedat Altıntaş***, Yaşar Arslan***, Hicri Uluçay***, Şahin Doğan***, Şahin Kaya***

TEKNİK DİREKTÖR: Güvenç Kurtar

BEYAZ TAKIM: Nihat Köksal***, İsmail Baki Tuncer***, İskender Köksal***, Atakan Kurt***, Telat Özden***, Mehmet Akdemir***, Ramazan Kalyoncu***,Hayrettin Albayrak***, Ertunga Öney***, Öznur Gökkaya***, İlhan Tan***, Mesut Arslan***, Abdullah Demir***

GOLLER: Yaşar Arslan (3), Murat Vatansever (2), Sedat Sözen (Kırmızı) Mesut Arslan (2), Atakan Kurt, Telat Özden, İlhan Tan, Mehmet Akdemir (Beyaz)