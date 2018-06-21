Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İyi Parti, SP, DP’nin il başkanları ve partililer bir araya gelerek 24 Haziran seçimleri öncesi vatandaşlara karanfil dağıtıp seçimde destek istediler. Millet İttifakı tarafından düzenlenen etkinliğe CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, partilerin milletvekili adayları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ESNAF DA DESTEK VERDİ

Cumhuriyet Parkı’nda toplanan yaklaşık 800 kişi ardından Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtıldı. Coşkulu kalabalık yürüyüş esnasında İzmir Marşı söyledi. Yürüyüş sırasında ayrıca “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz, İzle AKP, millet geliyor” gibi sloganlar attılar. Yürüyüş esnasında kalabalık gruba esnaf ve çevredeki vatandaşlarda yoğun destek vererek sloganlara eşlik etti. Destek veren bazı vatandaşlara seslenen CHP Milletvekili Haydar Akar, “Arkadaşlar sağ olun. Sizler için çalışıyoruz” dedi. Millet İttifakı Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan tüm siyasi partilerin standını da ziyaret ederek başarılar diledi.