Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
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Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı…

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7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda Vizyon İnşaat’ı 4-1 mağlup eden Hüner Teknik şampiyonluğunu ilan etti. Unutulmaz anların yaşandığı maçta dereceye giren takımlara ve turnuvanın enlerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

KAYMAKAM CAN TEBRİK ETTİ

İlimiz ve Körfez protokolünün elinden ödüllerini alanlar tertip komite başkanı Metin Özkan ve ekibine teşekkür ederken, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can “Altın Kiraz her yönü ile insanları bir araya getiren, dostlukları pekiştiren ve sosyalleşmeyi arttıran bir organizasyon oldu. Körfez’de böylesi bir ortamın oluşmasını sağlayan Metin Özkan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Erdem ÖVÜÇ

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En centilmen takım...

En centilmen takım Kars Ardahan Iğdır Vakfı’na ödülünü Körfez Esnaf Sanayi Odası Başkanı Yahya Öztürk verdi.

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Nizamettin Sözen'e plaket

Turnuvaya katkı veren Nizamettin Sözen’e plaketini Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban verdi.

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En centilmen futbolcu!

En centilmen futbolcu Birol Bayram Gürler’e plaketini Teknik Direktör Güvenç Kurtar verdi.

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Emniyet'e de plaket

Altın Kiraz’a katkı sunan Körfez İlçe Emniyet adına plaketi Polis Memuru Hacı Ali Gök takdim etti.

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Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın Körfez İlçe için ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

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Özhan Kurt ve Tayfun Balıkçı

Şöhretler maçının hakemi TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt plaketini Meclis Üyesi Tayfun Balıkçı’dan aldı.

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Maksimum Güvenlik'e de plaket

Turnuvaya katkı veren Maksimum Güvenlik plaketini Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya’dan aldı.

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Şengül Yurt ve Necip Öztaş

En iyi seyirci Şengül Yurt’a plaketini Teknik Direktör Necip Öztaş verdi.

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En iyi kaleci!

En iyi kaleci Önder Tiryaki plaketini Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Uysal verdi.

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Sabit Selvi ve Özhan Kurt

Final maçının hakemi Sabit Selvi’ye plaketini TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Av. Özhan Kurt takdim etti.

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Selim Eryılmaz

Turnuvaya katkı sunan TV41 Spor Müdürü Selim Eryılmaz da plaketini aldı.

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Gol kralı!

Gol kralı olan Recep Serkan Çetintaş’a ödülünü Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Parlak takdim etti.

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Sevgi Giden Gürel’e plaket

Katkı sunan değerli isimlerden Sevgi Giden Gürel’e plaketini İş Adamı Cengiz Ayçiçek takdim etti.

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Murat Tiraki ve Emin Yıldız

En iyi oyuncu Murat Tiraki ödülünü Meclis Üyesi Emin Yıldız’dan aldı.

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