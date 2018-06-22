Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı…

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda Vizyon İnşaat’ı 4-1 mağlup eden Hüner Teknik şampiyonluğunu ilan etti. Unutulmaz anların yaşandığı maçta dereceye giren takımlara ve turnuvanın enlerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

KAYMAKAM CAN TEBRİK ETTİ

İlimiz ve Körfez protokolünün elinden ödüllerini alanlar tertip komite başkanı Metin Özkan ve ekibine teşekkür ederken, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can “Altın Kiraz her yönü ile insanları bir araya getiren, dostlukları pekiştiren ve sosyalleşmeyi arttıran bir organizasyon oldu. Körfez’de böylesi bir ortamın oluşmasını sağlayan Metin Özkan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Erdem ÖVÜÇ