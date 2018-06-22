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Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz?

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YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 24 Haziran’da yapılacak 27. dönem milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulalarında ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mühürlerinin basıldıkları yerlere göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve oyun geçerli ya da geçersiz sayılmasına ilişkin durumu gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırlandı.

Seçimde ilk kez uygulanacak siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmaları nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi konular da merak ediliyordu. YSK tarafından, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla merak edilen bu sorulara yanıt verildi.

İŞTE MERAK EDİLEN CEVAPLAR...

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BİRİNCİ:

Örnek oy pusulası şablonlarının birincisine göre sadece ittifak unvanı bölümüne ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mührünün basılması halinde bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

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İKİNCİ:

İkinci örneğe göre ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mührünün basılması halinde oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mührün basıldığı partiye sayılacak.

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ÜÇÜNCÜ:

İttifak alanı içerisinde mührün yalnızca bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulası geçerli kabul edilecek ve bu oy, basılan partinin oyu sayılacak.

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DÖRDÜNCÜ:

Başka bir siyasi parti veya ittifak alanı dışına taşmamak kaydıyla siyasi parti ittifak alanına birden çok mühür basılması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy ittifakın ortak oyu sayılacak.

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BEŞİNCİ:

Bir siyasi parti alanına basılan ‘TERCİH’ veya ‘EVET’ mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması halinde diğer siyasi partinin alanına geçilmediği için oy pusulası geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partiye yazılacak.

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ALTINCI:

İttifak alanı içinde, bir siyasi partiye basılan mührün, ittifak alanlarını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy mührün denk geldiği partiye sayılacak.

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YEDİNCİ:

İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ait bölüme, parti çizgisini taşacak şekilde birden fazla ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mührü basılması halinde bu oy geçerli sayılacak ve bu oy mühür basılan partinin oyu kabul edilecek.

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SEKİZİNCİ:

İttifak alanı içindeki bir siyasi partiye ait bölüme, birden fazla ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mührü basılması halinde bu oy geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partinin oyu sayılacak.

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DOKUZUNCU:

İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mührü bulunan oy pusulası geçerli olacak, bu oy ittifakın ortak oyuna sayılacak.

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ONUNCU:

İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

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ON BİRİNCİ:

İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

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ON İKİNCİ:

İttifak alanı içerisinde mührün hem birden fazla siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde oy pusulası geçerli sayılacak ve ittifakın ortak oyuna yazılacak.

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ON ÜÇÜNCÜ:

İttifak alanı içinde, bir siyasi partiye basılan mührün, ittifak alanlarını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulasını geçersiz kılmayacak ve bu oy mührün denk geldiği partiye sayılacak.

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ON DÖRDÜNCÜ:

İttifak alanı içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basılan partiye sayılacak.

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ON BEŞİNCİ:

Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla siyasi partiye mühür basılması halinde oy pusulası geçersiz sayılacak.

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ON ALTINCI:

Birden fazla ittifaka ayrılan alana "EVET" veya "TERCİH" mührü basılan oy pusulaları da geçersiz kabul edilecek.

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ON YEDİNCİ:

Hem ittifak alanı içindeki bir partiye hem de ittifak dışındaki partilerden birine mühür basılması halinde de oy pusulası geçersiz olacak.

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ON SEKİZİNCİ:

Bir siyasi parti alanına basılan mührün, alanları ayıran çizgili bölgeyi taşıp başka bir partiye ayrılan alana geçmiş olması halinde oy pusulası geçersiz sayılacak.

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