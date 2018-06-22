Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz?

YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimde ilk kez uygulanacak "siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması" nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 24 Haziran’da yapılacak 27. dönem milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulalarında ‘EVET’ veya ‘TERCİH’ mühürlerinin basıldıkları yerlere göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve oyun geçerli ya da geçersiz sayılmasına ilişkin durumu gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırlandı.

Seçimde ilk kez uygulanacak siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılmaları nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi konular da merak ediliyordu. YSK tarafından, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla merak edilen bu sorulara yanıt verildi.

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