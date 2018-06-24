Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Yaysat Baş Bayii sahibi Medet Başlılar ve eşi Gül Başlılar’ın kızı Beril Başlılar, Nurşen ve Fikri Menteş’in oğlu Murat Can Menteş, yaklaşık 3 buçuk yıllık mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Mutlu çiftin nikah töreni Kartepe Maşukiye’de bulunan Motali Life Otel’de gerçekleştirildi. Başlılar ve Menteş ailelerinin nikah törenine her iki ailenin de yakınları ve sevenleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilirken, çiftin nikahını Nikah Memueu Cemal Top kıydı. STFA Holding’te Satış Pazarlama Sorumlusu olan Beril Başlılar ve Dış Ekonomik İşler Sorumlusu olan Murat Can Menteş çifti 3 buçuk yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini nikah töreni ile taçlandırarak dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliklerini Can Apak ve Onur Genç yaptı. Genç çiftin balayı için ise Göcek’e gidecekleri öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
Medet Başlılıar’ın kızı dünya evine girdi
Cüzdan gelin hanıma
Nikah Memuru Cemal Top evlilik cüzdanını gelin Beril Başlılar’a takdim etti.
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Ersin, Leman Başlılar, Şeyma, Osman Bedri Başlılar, Mehmet Hatice Başlılar, Seher, Hüseyin Başlılar ve Songül Başlılar bir arada görülüyor.
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Tuncer, Yıldız, Başlılar, Çağla, Tuğba Başlılar ve Levent Kemhacıoğlu nikâh töreninde aynı masayı paylaştı.
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Nadir Akbaş, Ömer Akbaş, Esen Akbaş, Ayşe Zümra Akbaş, Necmiye Çavdar, Neriman Ertuğrul nikah töreninde birlikte oturdu.
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Kazım, Sevgi Gündoğdu, Aydın, Jale Çorakçı ve Songül Çetin aynı masada yer aldı.
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Davetliler arasında Dilek Souk, Bilgenur Seheri, Mualla Özer, Gülay Yazıcı, Aysen Teksoy ve Ayşe Karayel’de bulundu.
Kapıda karşıladılar
Gelin ve damadın ailesi davetlileri kapıda karşıladı.
Kapıda karşıladılar
Gelin ve damadın ailesi davetlileri kapıda karşıladı.
Sevenleri yalnız bırakmadı.
Beril ve Murat Can çiftini bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.
Çiftin nikahını Nikah Memuru Cemal Top kıydı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz