Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. İzmit'te isu oy kullanacak seçmen sayısı 255.778 olarak açıklandı. İlk oylar sabahın erken saatlerinde kullanılmaya başlandı.
İzmit sandık başında!
1 yaşındaki oğluyla oy kullanmaya geldi
Nur Banu Gören, Cihangir isimli 1 yaşındaki oğluyla birlikte oy kullanmaya geldi. Gören, Ulugazi İlkokulu'nda oyunu kullandı.
1
Zerrin ve Necmettin Metin çifti oylarını Leyla Atakan İlkokulu'nda kullandı.
2
Nuri Çelik, Leyla Atakan İlkokulu'nda oyunu kullandı.
3
Adem Karakuzu Leyla Atakan İlkokulu 2441 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Emine Zeybek oyunu kullandı
AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Emine Zeybek, oyunu Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Hürriyet de oyunu kullandı
Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İbn-i Sina Ortaokulu 2232 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
Abdullah Eryarsoy oyunu kullandı
AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Turgut Mahallesi Murat Camii Derneği 1233 numaralı sandıkta eşi Özlem Eryarsoy ve kızı Beyza Asya ile birlikte oyunu kullandı.
90 yaşında oyunu kullandı
Mehmet İlhan Kefenç 90 yaşında Gönül Dağ isimli kızının yardımıyla oy kullanmaya geldi.
Fatma Bursalı oyunu kullandı
78 yaşındaki Fatma Bursalı yürümekte zorlanmasına rağmen tek başına Gölcük Anadolu Kalkınma Vafkı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz