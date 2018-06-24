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İzmit sandık başında!

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Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. İzmit'te isu oy kullanacak seçmen sayısı 255.778 olarak açıklandı. İlk oylar sabahın erken saatlerinde kullanılmaya başlandı.

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1 yaşındaki oğluyla oy kullanmaya geldi

Nur Banu Gören, Cihangir isimli 1 yaşındaki oğluyla birlikte oy kullanmaya geldi. Gören, Ulugazi İlkokulu'nda oyunu kullandı.

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Emine Zeybek oyunu kullandı

AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Emine Zeybek, oyunu Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde kullandı.

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Hürriyet de oyunu kullandı

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İbn-i Sina Ortaokulu 2232 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

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Abdullah Eryarsoy oyunu kullandı

AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Turgut Mahallesi Murat Camii Derneği 1233 numaralı sandıkta eşi Özlem Eryarsoy ve kızı Beyza Asya ile birlikte oyunu kullandı.

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90 yaşında oyunu kullandı

Mehmet İlhan Kefenç 90 yaşında Gönül Dağ isimli kızının yardımıyla oy kullanmaya geldi.

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Fatma Bursalı oyunu kullandı

78 yaşındaki Fatma Bursalı yürümekte zorlanmasına rağmen tek başına Gölcük Anadolu Kalkınma Vafkı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

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