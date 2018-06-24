İzmit sandık başında!

Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. İzmit'te isu oy kullanacak seçmen sayısı 255.778 olarak açıklandı. İlk oylar sabahın erken saatlerinde kullanılmaya başlandı.