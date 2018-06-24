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Derince, oy veriyor!

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Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. Derince'de oy kullanacak seçmen sayısı 103.074 olarak açıklandı. İlk oylar sabahın erken saatlerinde kullanılmaya başlandı. Oyunu erkenden kullanmaya gelenler arasında Baro Başkanı Sertif Gökçe de vardı. Gökçe oyunu, Derince Çakabey ilköğretim Okulu'nda kullandı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da oyunu erkenden kullananlar arasındaydı.

Sertif Gökçe, oyunu kullandı

Baro Başkanı Sertif Gökçe, Derince Çakabey ilköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.

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