Derince, oy veriyor!

Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. Derince'de oy kullanacak seçmen sayısı 103.074 olarak açıklandı. İlk oylar sabahın erken saatlerinde kullanılmaya başlandı. Oyunu erkenden kullanmaya gelenler arasında Baro Başkanı Sertif Gökçe de vardı. Gökçe oyunu, Derince Çakabey ilköğretim Okulu'nda kullandı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da oyunu erkenden kullananlar arasındaydı.
Sertif Gökçe, oyunu kullandı
Baro Başkanı Sertif Gökçe, Derince Çakabey ilköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz