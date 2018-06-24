Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kocaeli siyasetine yön verenler oylarını nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde kullandı. Peki kim nerede oyunu kullandı?
Kim nerede oyunu kullandı?
Emine Zeybek, oyunu kullandı
AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Emine Zeybek, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Eryarsoy oyunu kullandı
AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Turgut Mahallesi Murat Camii Dernegi 1233 nolu sandıkta eşi Özlem Eryarsoy ve kızı Beyza Asya ile birlikte oyunu kullandı.
Hakan Çakar oyunu kullandı.
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Yahya Kaptan Atılım Lisesi 2327 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Hürriyet, oyunu kullandı
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İbn-i Sina Ortaokulu 2232 nolu sandıkta oyunu kullandı.
İrfan Keskin oyunu kullandı
CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve eşi Fatma Keski̇n Denizdibi İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.
Fikri Işık, oyunu kullandı
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda kullandı. Eşi Nigar hanım ile birlikte okula gelen ve 1043 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Karaosmanoğlu, oyunu kullandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behice Karaosmanoğlu Yuvacık Gübretaş İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Küçükkaya oyunu kullandı.
CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Şehit öğretmen Erkan aydın ilkokulu'nda oy kullandı.
Sertif Gökçe, oyunu kullandı
Baro Başkanı Sertif Gökçe Derince Çakabey ilköğretim Okulunda oyunu kullandı.
Sarıbay, oyunu kullandı
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Başiskele Bahçecik İlköğretim Okulu 1149 No’lu sandıkta oy verme
işlemini gerçekleştirdi.
Ali Korkmaz, oyunu kullandı
AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, oyunu İzmit Tepeköy Mahallesi Dr.Ferdi Koçal İlkokulu’nda kullandı.
Ali Türkşen oyunu kullandı
İYİ Parti 2. Sıra Milletvekili Adayı Ali Türkşen, Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Serdar Kaman, oyunu kullandı
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oyunu 50. Yıl Ortaokulu'nda kullandı.
Haydar Akar, oyunu kullandı
Haydar Akar, Kartepe Derbent Ortaokulu 1059 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
Elifnur Bayram, oyunu kullandı
AKP'nin, Türkiye'deki en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oyunu kullandı.
Serhat Duyar, oyunu kullandı
Büyük Birlik Partisi (BBP) il başkanı Serhat Duyar da sabahın erken saatlerinde sandık başına geçti. Duyar oyunu Mehmetçik İlkokulu 1282 nolu sandıkla kullandı. Duyar, “ Görevimizi yaptık. Seçim Sonuçların Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu
Tahsin Tarhan oyunu Gümüşhane'de oyunu kullandı
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili ve Adayı Tahsin Tarhan, sandık güvenliği için görevli gittiği memleketi Gümüşhane’de, İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte Süleymaniye mahallesi 1082 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Sinan Ejderoğlu, oyunu kullandı
Saadet Partisi Kocaeli 1. Sıra Milletvekili Adayı Sinan Ejderoğlu oyunu İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giderek 1089 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Anıl Acurman, oy kullandı
CHP Milletvekili Adayı Anıl Acurman ve eşi Ceren Acurman, Başiskele Bahçecik İlkokulu 1078 No’lu sandıkta oy kullandılar.
Başkan Doğan kızıyla oy kullanmaya geldi
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kızı Ayça Doğan ile Alikahya İlkokulu 2031 nolu sandıkta oyunu kullandı.
SP'li Çelik oyunu kullandı
Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1114 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Hasan Ayaz, oyunu kullandı
Orhan Mahallesi Teyfik Seno Arda Lisesi 1144 nolu sandıkta oyunu kullanan İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, "Oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. "Türkiye bu seçimle birlikte demokratik devrimi gerçekleştirecek" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz