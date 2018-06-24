Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu

Tüm Türkiye’nin beklediği 24 Haziran seçimleri ilimizde de büyük heyecanla karşılandı. Gölcük ve Karamürsel İlçelerinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giderlerken partililer okul önlerinde seçim boyunca beklediler. Seyyar sandık uygulamasının ilk kez hayata geçtiği seçimlerde, Gölcük ve Karamürsel İlçelerinde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların uygulamaya kayıt olmadığı ve oy kullanmak için sandıklara gittiği görüldü. İYİ Parti 2’inci sıra milletvekili adayı Kardak krizinin komutanı Ali Türkşen Değirmendere Atatürk Ortaokulu’nda oyunu kullandıktan sonra, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde okulları gezerek sandık görevlileri ve vatandaşlar ile selamlaştı. Karamürsel’de ise sabah saatlerinde sandıklara ilgi olmazken öğlen saatlerinde sandık aşına giden vatandaşlar, oy kullanmak için sırada beklediler.

SEYYAR SANDIĞA RAĞBET YOK

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen oy kullanma işleminde vatandaşlar erken saatlerde oy kullanmaya gelirken engelli vatandaşlar ve yaşlı vatandaşlar seyyar sandık uygulamasına rağbet etmediler. Engelli vatandaşlardan Sıdıka Gümüş (75), eşi Fehim Gümüş (76) ile birlikte oy kullandılar. 78 yaşındaki Fatma Bursalı’da koltuk değneği ile vatandaşlık görevini yaparak oyunu kullandı. Ayrıca Kocaetepe Ortaokulu’nda, Yaşar Armağan Teker’de (60) seyyar sandık uygulmasından yaralanmayarak ambulans ile oy kullanmaya geldi.

SANDIK ÇEVRESİNDE AKP’LİLERE TEPKİ

Kocaetepe Ortaokulu’nda ise vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. AKP bayrağı taşıyan bir vatandaş okul bahçesine bu şekilde girmeye çalışınca, okul önünde bekleyen partili ve vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Yine Kocatepe Ortaokulu çevresinde dolaşan ve AK Parti giydirmesi olan araba ile vatandaşları taşıyan bir AKP’li de vatandaşlar ve partililer tarafından okul çevresinden uzaklaştırıldı.

AKP’LİLER SANDIK BAŞINDA MÜŞAHİTLERİNE SALDIRDI!

Gölcük Uğur Mumcu Ortaokulu’nda ise iddialara göre, AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner ve parti üyeleri sandık başında görevini yapmaya çalışan müşahitlere saldırdı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda ise AKP’lilerin ‘Biz oy kullanmayı bilmiyor muyuz?’ dediği görülürken, müşahitleri koruması gereken polis görevlilerin olayı izlemekle yetindiği görüldü. Karşılıklı yumruklaşmanın yaşandığı sandık başında olaylar ise çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle durdurulabildi.

KARAMÜRSEL’DE AİLELER SANDIĞA KOŞTU

Karamürsel ilçesinde sabahın ilk saatlerinde sandıklara katılım yüksek olmazken, öğlen saatlerinde aileler sandıklara hep birlikte gittiler. Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu’nda özellikle AK Parti milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve partilileri ile Saadet Partili görevliler okul çevresinden ayrılmadılar. Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu’nda da ilçe genelinde olduğu gibi aileler hep birlikte oy kullanamya giderken, sabah saatlerinde oluşmayan yoğunluk ailelerin gelmesi ile öğlen saatlerinde oluştu, sandık başında vatandaşlar oylarını kullanmak için sıraya girdiler. Ahmet HAZER