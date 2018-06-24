Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 15:21 TSİ

Körfez’de seçim sakin geçti

mask

Körfez İlçe Seçim Kurulu ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü sıkı güvenlik önlemleri alırken seçmenler sabah erken saatlerinde oy kullanmayı tercih ettiler. İlçenin eğitim kurumları sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk hakimdi. Kocaeli'nin nüfus ve seçmen bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Körfez’ de heyecan görülmeye değerdi. Körfez’deki 114 bin 658 seçmen, kendileri için kurulan 303 sandıkta oy kullandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran’la birlikte saat 08.45 Fatih İlkokulu 1112 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçede bulunan okulları ziyaret etti. AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’de sabahın erken saatlerinde Körfez’deki tüm okulları gezip vatandaşlarla sohbet etti. CHP Körfez İlçe Başkanı Cevdet Dağdeviren ise sabah 08.15’te Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 1086 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçedeki tüm okulları gezip seçmenlerle birlikte sohbet etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okullara gelmeye başlayan vatandaşlar ise bağlı bulundukları sandıklara gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Nuri AKÇAHARMAN

2/12
mask

CHP Körfez İlçe Başkanı Cevdet Dağdeviren sabah 08.15’te Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 1086 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçedeki tüm okulları gezip seçmenlerle birlikte sohbet etti.

3/12
mask

İsmail Baran oyunu kullandı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran’la birlikte saat 08.45 Fatih İlkokulu 1112 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

4/12
mask

Formalarıyla oy kullanmaya geldiler

Körfez Mimar Sinan Ortaokulu’na Fenerbahçe formalarıyla gelen Emre Önay, Tuba Önay ve tatlı çocukları Teoman Onay oyları erken saatlerde kullandılar.

5/12
mask

Kocaeli Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansı ile Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesine gelen 68 yaşındaki Fatma Aybar çektiği bütün zorluklara rağmen oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

6/12
mask

Gayran ailesi

Fatih Gayran, eşi Meltem ve çocukları Doğa ile birlikte Körfez Atatürk Anadolu Lisesinde oy kullandı.

7/12
mask

Taş ailesi

Körfez Atatürk Anadolu Lisesine gelen Mehmet Taş ve ailesi,” Ülkenin geleceği için oyumuzu kullandık. Seçimler ülkemize hayırlı olsun “ dediler.

9/12
mask

Özgün ailesi

Körfez Mimar Sinan Ortaokulu’na gelen Ömer Özgün, Nilay Özgün ve çocukları Eray Özgün ülkenin geleceğini belirleyen seçimde oylarını kullandılar.

10/12
mask

Necati Karamanoğlu oyunu kullandı

69 yaşındaki Necati Karamanoğlu, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

11/12
mask

Körfez Atatürk Anadolu Lisesine oy kullanmak için gelen 76 yaşındaki Nesimi Yaşık, okulda engelliler için rampa bulunmaması nedeniyle vatandaşların yardımıyla oyunu kullandı.

12/12
mask

Körfez Atatürk Anadolu Lisesine oy kullanmak için gelen 76 yaşındaki Nesimi Yaşık, okulda engelliler için rampa bulunmaması nedeniyle vatandaşların yardımıyla oyunu kullandı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
İzmit sandık başında! mask
İzmit sandık başında!
GİRİŞ YAP KAYIT OL