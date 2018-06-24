Körfez İlçe Seçim Kurulu ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü sıkı güvenlik önlemleri alırken seçmenler sabah erken saatlerinde oy kullanmayı tercih ettiler. İlçenin eğitim kurumları sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk hakimdi. Kocaeli'nin nüfus ve seçmen bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Körfez’ de heyecan görülmeye değerdi. Körfez’deki 114 bin 658 seçmen, kendileri için kurulan 303 sandıkta oy kullandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran’la birlikte saat 08.45 Fatih İlkokulu 1112 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçede bulunan okulları ziyaret etti. AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’de sabahın erken saatlerinde Körfez’deki tüm okulları gezip vatandaşlarla sohbet etti. CHP Körfez İlçe Başkanı Cevdet Dağdeviren ise sabah 08.15’te Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 1086 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçedeki tüm okulları gezip seçmenlerle birlikte sohbet etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okullara gelmeye başlayan vatandaşlar ise bağlı bulundukları sandıklara gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Nuri AKÇAHARMAN
Körfez’de seçim sakin geçti
CHP Körfez İlçe Başkanı Cevdet Dağdeviren sabah 08.15’te Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 1086 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçedeki tüm okulları gezip seçmenlerle birlikte sohbet etti.
İsmail Baran oyunu kullandı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran’la birlikte saat 08.45 Fatih İlkokulu 1112 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Formalarıyla oy kullanmaya geldiler
Körfez Mimar Sinan Ortaokulu’na Fenerbahçe formalarıyla gelen Emre Önay, Tuba Önay ve tatlı çocukları Teoman Onay oyları erken saatlerde kullandılar.
Kocaeli Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansı ile Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesine gelen 68 yaşındaki Fatma Aybar çektiği bütün zorluklara rağmen oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Gayran ailesi
Fatih Gayran, eşi Meltem ve çocukları Doğa ile birlikte Körfez Atatürk Anadolu Lisesinde oy kullandı.
Taş ailesi
Körfez Atatürk Anadolu Lisesine gelen Mehmet Taş ve ailesi,” Ülkenin geleceği için oyumuzu kullandık. Seçimler ülkemize hayırlı olsun “ dediler.
Özgün ailesi
Körfez Mimar Sinan Ortaokulu’na gelen Ömer Özgün, Nilay Özgün ve çocukları Eray Özgün ülkenin geleceğini belirleyen seçimde oylarını kullandılar.
Necati Karamanoğlu oyunu kullandı
69 yaşındaki Necati Karamanoğlu, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.
Körfez Atatürk Anadolu Lisesine oy kullanmak için gelen 76 yaşındaki Nesimi Yaşık, okulda engelliler için rampa bulunmaması nedeniyle vatandaşların yardımıyla oyunu kullandı.
Körfez Atatürk Anadolu Lisesine oy kullanmak için gelen 76 yaşındaki Nesimi Yaşık, okulda engelliler için rampa bulunmaması nedeniyle vatandaşların yardımıyla oyunu kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz