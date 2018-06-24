Körfez’de seçim sakin geçti

Körfez İlçe Seçim Kurulu ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü sıkı güvenlik önlemleri alırken seçmenler sabah erken saatlerinde oy kullanmayı tercih ettiler. İlçenin eğitim kurumları sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk hakimdi. Kocaeli'nin nüfus ve seçmen bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Körfez’ de heyecan görülmeye değerdi. Körfez’deki 114 bin 658 seçmen, kendileri için kurulan 303 sandıkta oy kullandı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran’la birlikte saat 08.45 Fatih İlkokulu 1112 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçede bulunan okulları ziyaret etti. AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’de sabahın erken saatlerinde Körfez’deki tüm okulları gezip vatandaşlarla sohbet etti. CHP Körfez İlçe Başkanı Cevdet Dağdeviren ise sabah 08.15’te Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 1086 No’lu sandıkta oyunu kullanıp ilçedeki tüm okulları gezip seçmenlerle birlikte sohbet etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okullara gelmeye başlayan vatandaşlar ise bağlı bulundukları sandıklara gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Nuri AKÇAHARMAN