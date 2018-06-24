Sabah saat 08.00'de başlayan ve 17.00'da biten oy kullanma işleminde İlk oyu kullananlar arasında gençlerin olması bu seçimlere katılımın yoğun olduğunu gösterdi. İlçenin en büyük eğitim kurumları olan Derince Anadolu Lisesi, Şükrü Aracı İlk ve Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu, Sabancı Ortakları Çalışanları İlkokulu ve Alparslan Ortaokulu ile ilkokulunda sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk hakimdi. Kocaeli'nin nüfus ve seçmen bakımından en büyük altıncı ilçesi Derince'deki heyecan görülmeye değerdi. Derince'deki 103 bin 74 seçmen, kendileri için kurulan 297 sandıkta oy kullandı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da oyunu her zamanki gibi evinin yanındaki Dumlupınar İlkokulu'nda kullandı. 1088 No'lu sandığa oyunu atan Ali Haydar Bulut, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ve Derincelilerin de bu şölene sahip çıktığını söyledi. Oyunu kullanan Ali Haydar Bulut daha sonra Dumlupınar İlkokulu'nu gezerek, sandık kurullarının üyelerine başarılar diledi. Nuri AKÇAHARMAN
Derince’de seçim heyecanı!
Karakulak ailesi
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesine çocukları ve yeğeni Buse Karakulak, Duru Karakulak, Selvinur Doğan ve Evren Karakulak ile birlikte gelen Sevgi Karakulak oyunu kullandı.
Yaran ailesi
Bu seçimlere büyük önem verdiklerini ifade eden Ersan Yaran, Hilal Yaran ve tatlı çocukları Bilge Su Yaran, seçim nedeniyle tatile gitmediklerini ve oy kullandıklarını söyledi.
Başkan Bulut, oyunu kullandı
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1089 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Bulut, oyunu attıktan sonra Derince’ deki diğer okulları tek tek gezerek görevlilerle sohbet etti.
Dede-torun...
Derince Bekir Sıtkı Özer İlk okuluna gelen 68 yaşındaki Fikret Küçük, minik torunu olan Eftal Emin Küçük’ ü yanına alarak oyunu kullandı.
Dede-torun... (2)
86 yaşındaki Arif Nurova ve torunu Emre Uludoğan, Derince Şükrü Aracı İlk ve Ortaokuluna gelerek oylarını kullandı
İlk kez oy kullandılar
Sabah saat 08.00’de açılan sandıklar için gençler erkenden yola koyuldu. İlk oyu kullananlar arasında gençlerin olması bu seçimlere katılımın yoğun olduğunu gösterdi. Oylarını kullanan gençler, kazananın Türkiye olmasını istedi.
Likos ailesi
Alican Likos, eş, Mürvet ve çocukları Tuna ve Mete ile oy kullanmak üzere Derince Bekir Sıktı Özer İlkokuluna geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz