Derince’de seçim heyecanı!

Sabah saat 08.00'de başlayan ve 17.00'da biten oy kullanma işleminde İlk oyu kullananlar arasında gençlerin olması bu seçimlere katılımın yoğun olduğunu gösterdi. İlçenin en büyük eğitim kurumları olan Derince Anadolu Lisesi, Şükrü Aracı İlk ve Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu, Sabancı Ortakları Çalışanları İlkokulu ve Alparslan Ortaokulu ile ilkokulunda sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk hakimdi. Kocaeli'nin nüfus ve seçmen bakımından en büyük altıncı ilçesi Derince'deki heyecan görülmeye değerdi. Derince'deki 103 bin 74 seçmen, kendileri için kurulan 297 sandıkta oy kullandı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da oyunu her zamanki gibi evinin yanındaki Dumlupınar İlkokulu'nda kullandı. 1088 No'lu sandığa oyunu atan Ali Haydar Bulut, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ve Derincelilerin de bu şölene sahip çıktığını söyledi. Oyunu kullanan Ali Haydar Bulut daha sonra Dumlupınar İlkokulu'nu gezerek, sandık kurullarının üyelerine başarılar diledi. Nuri AKÇAHARMAN