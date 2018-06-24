Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 15:26 TSİ

Derince’de seçim heyecanı!

mask

Sabah saat 08.00'de başlayan ve 17.00'da biten oy kullanma işleminde İlk oyu kullananlar arasında gençlerin olması bu seçimlere katılımın yoğun olduğunu gösterdi. İlçenin en büyük eğitim kurumları olan Derince Anadolu Lisesi, Şükrü Aracı İlk ve Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu, Sabancı Ortakları Çalışanları İlkokulu ve Alparslan Ortaokulu ile ilkokulunda sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk hakimdi. Kocaeli'nin nüfus ve seçmen bakımından en büyük altıncı ilçesi Derince'deki heyecan görülmeye değerdi. Derince'deki 103 bin 74 seçmen, kendileri için kurulan 297 sandıkta oy kullandı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da oyunu her zamanki gibi evinin yanındaki Dumlupınar İlkokulu'nda kullandı. 1088 No'lu sandığa oyunu atan Ali Haydar Bulut, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ve Derincelilerin de bu şölene sahip çıktığını söyledi. Oyunu kullanan Ali Haydar Bulut daha sonra Dumlupınar İlkokulu'nu gezerek, sandık kurullarının üyelerine başarılar diledi. Nuri AKÇAHARMAN

2/11
mask

Karakulak ailesi

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesine çocukları ve yeğeni Buse Karakulak, Duru Karakulak, Selvinur Doğan ve Evren Karakulak ile birlikte gelen Sevgi Karakulak oyunu kullandı.

3/11
mask

Yaran ailesi

Bu seçimlere büyük önem verdiklerini ifade eden Ersan Yaran, Hilal Yaran ve tatlı çocukları Bilge Su Yaran, seçim nedeniyle tatile gitmediklerini ve oy kullandıklarını söyledi.

4/11
mask

Başkan Bulut, oyunu kullandı

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1089 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Bulut, oyunu attıktan sonra Derince’ deki diğer okulları tek tek gezerek görevlilerle sohbet etti.

5/11
mask

Dede-torun...

Derince Bekir Sıtkı Özer İlk okuluna gelen 68 yaşındaki Fikret Küçük, minik torunu olan Eftal Emin Küçük’ ü yanına alarak oyunu kullandı.

6/11
mask

Dede-torun... (2)

86 yaşındaki Arif Nurova ve torunu Emre Uludoğan, Derince Şükrü Aracı İlk ve Ortaokuluna gelerek oylarını kullandı

7/11
mask

İlk kez oy kullandılar

Sabah saat 08.00’de açılan sandıklar için gençler erkenden yola koyuldu. İlk oyu kullananlar arasında gençlerin olması bu seçimlere katılımın yoğun olduğunu gösterdi. Oylarını kullanan gençler, kazananın Türkiye olmasını istedi.

8/11
mask

Likos ailesi

Alican Likos, eş, Mürvet ve çocukları Tuna ve Mete ile oy kullanmak üzere Derince Bekir Sıktı Özer İlkokuluna geldi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
İzmit sandık başında! mask
İzmit sandık başında!
GİRİŞ YAP KAYIT OL