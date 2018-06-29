Wellborn “Yaza Merhaba” dedi

Kentimizin gözde 5 yıldızlı konaklama merkezlerinden birisi olan Wellborn Luxury Hotel, bu yıl da geleneği bozmayarak, yazın gelmesini muhteşem bir partiyle kutladı. Kentin iş ve cemiyet hayatından tanınmış birçok simasını bir araya getiren parti, görülmeye değer renkli anlara sahne oldu. Eğlence ve sohbetin bir arada olduğu partiye ev sahipliği yapan Hotel sahibi Haluk Ulusoy ve zarif eşi Şebnem Hanım davetlilerden tam not aldı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Havuz başında şık bir kokteyl olarak planlanan gösterişli partiye yoğun katılım oldu. Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerinin yer aldığı açık büfe hem göze hem damaklara hitap etti. Canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar süren partide davetliler gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Tek tek masaları dolaşarak konuklara teşekkür eden Haluk Ulusoy, “Bu güzel akşamda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yoğun iş temposundan biraz uzaklaşarak burada yaza merhaba diyerek keyif ve huzur bulmanızı istedik. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi. Selin BECER