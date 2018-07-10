"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı

Mersin'de, 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için " 15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatan Bekir Zengin, koşunun 40. günde Körfez'e ulaştı.

Koşusuna Kartepe ilçesinden başlayan Zengin, D-100 karayolu güzergahından yaklaşık 20 kilometre koşarak, kendisine refakat eden sağlık ekiplerinin rutin kontrolüyle Körfez ilçesinde programını tamamladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan koşu kapsamında eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor.

AA muhabirine açıklama yapan Zengin, günde ortalama 25 kilometre koştuğunu ancak İstanbul'a yaklaşık 80 kilometre kalmasından dolayı tempoyu düşürmek zorunda kaldığını ve günlük 20 kilometreyle etabı tamamladığını ifade etti.

Yola eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan aldığı Türk bayrağıyla çıktığını anımsatan Zengin, geride bıraktığı yaklaşık 900 kilometrede kiminin tepkisi, kiminin de sevgi gösterisiyle karşılaştığını kaydetti.

Tepki gösterenlere anlam veremediğini dile getiren Zengin, "Şehitlerimiz için koşuyorum, koşum tüm şehitler ve gazilerimiz içindir. Allah izin verirse bayrağımızı 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'ne ulaştıracağım." diye konuştu.

Zengin, uzun mesafe koşucusu olduğunu vurgulayarak, "Yola kendime güvenerek çıktım. Hedefim büyük. Allah izin verirse şehitlerimiz için çeşitli güzergahlarda farklı koşular planlıyorum." dedi.

Yarın dinlenecek olan Zengin, 12 Temmuz Perşembe günü Körfez ilçesinden koşusunu sürdürecek.