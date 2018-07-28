Esnaf selden derin yara aldı

İlimizde dün akşam etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı felç etti. Kentin bir çok noktasını su basarken ev ve işyerleri de sel felaketi sonrası olumsuz etkilendi. Sel felaketinden en çok Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresi üzerinde dükkanları olan esnaflar etkilendi. Yağmurun etkisiyle oluşan sel nedeniyle bir çok işyeri su altında kaldı.

ESNAF ZOR DURUMDA

Ekiplerin yetersiz kaldığı sel felaketi sonrasında vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Yaşadığı mağduriyet sonrası konuşan esnaf Hasan Lüleci, “Bulvarda 2009 sonrası yapılan alt yapı çalışmaları bulvarı rahatlatmıştı. Fakat tramvay çalışmasıyla birlikte yanlış uygulama yüzünden zamanında yapılan alt yapının etkisi yok olmuştur. Burası 2009 öncesi gibi bir duruma geldi” dedi. Ahmet HAZER