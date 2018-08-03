Uygarlıkların atası "Mardin"

Gezinin ilk gününde Midyat ilçesini gezen İzmit pişmaniye festival grubu, Mardin’in dokusuna ve tarihine hayran kaldı. Hala eski taş evlerin hüküm sürdüğü ilçede yeni yeni yapılanan yüksek binalar da dikkat çekiyor. Havasının çok sıcak olması bile turistlerin burayı görme isteğini engellemiyor. Buraya kadar gelmişken bol bol fotoğraf çektirip giden turistler bir kez daha Mardin’i görme isteğiyle buradan ayrılıyor.

CAMİ KİLİSE VE TAVUS KUŞU

Midyat’ın tarihini anlatarak konuşmasına başlayan Rehber Fatih Yarsel, “Midyat denilince akla saat kulesinin üzerinde 3 figür var. Cami, kilise ve tavus kuşu. Cami İslamiyet’i kilise Süryanileri temsil ediyor. Süryaniler Hristiyanlığı kabul eden ilk ırk. Kendi dilleri var. Süryanice konuşuyorlar. Mardin’de toplamda 5 Bin Süryani var. Mardin merkezde 81 aile var. Misyat’ta ise 2 Bine yakın Süryani var. Buradaki en büyük manastırı Mor Gabriel Manastırı’dır” dedi.

SÜRYANİLERİN İNANIŞI

Rehber Fatih Yarsel, İzmit grubuna Midyat Konuk Evi’ni anlattı. Yarsel, “Süryani bir aile tarafından yapılıyor. Daha sonra 2000 yılında satın alınıyor. Bu alanın ilk yapım yeri alt kattır. Alttaki mağaranın ismi Süryanice’de ‘ayna’ anlamına gelen ‘matiate’den geliyor. Diğer bir anlamı ise mağaralar kenti olan Midyat’tan geldiği söyleniyor. Tavus kuşu Yezidileri simgeliyor. Tavuz kuşu Yezidiler için kutsaldır. Melek-i tavus diye biliniyor. Şeytana taptıkları söyleniyor. Onlarda da bir yaratıcı var ama onlara göre dünyayı ve evreni şeytan yaratmış. Sabah güneşin doğuşu ve akşam ve güneşin batışında ellerini güneşe doğru açıp ibadet ediyorlar. Bir tane Yezidi’nin etrafına çember çizdiğinizde o çemberin içinden çıkmıyor. Çıkarsa günah işlediğini düşünüyor” diye konuştu.

53 KADROLU EŞEK

Midyat Konuk Evi’nin tarihini anlatmaya devam eden Yarsel, “En üst katında çok güzel Midyat manzarası görülüyor. Mardin deyince akla bir de dar sokaklar geliyor. Sokakların dar olmasının sebebi şehre bir ordu girdiğinde düzenli şekilde ilerleyememeleri. İkinci bir sebebi ise evler birbirine yakın olduğu için gölge oluyor. Burası sıcak olduğu için sokakları serin tutuyor. Bir de çöp arabalarımız dar sokaklardan geçemiyor. Bu yüzden belediyede 53 tane kadrolu eşeğimiz var. SSK’lılar ve emekli oluyorlar. Emekli olanları Kayseri’ye yolluyoruz” şeklinde konuştu.

SICAK VE SAMİM İNSANLAR

Terör bölgesi ile anılan bu bölgelerde o yaftaya rağmen ilçe kendini geliştirmiş. Bir tarafta bölgenin meşhur baharat, ayran, acur ve hediyelik eşyaları satılırken bir yandan da esnaflar sokaklara taşan dükkanlarında diğer esnaflar ile taburelerde oturup sohbet ediyor. Çok sıcak ve samimi olan insanları ise ayrı bir güzellik atıyor buraya. Biz İzmitliler olarak da Midyat’tan ayrılmak istemedik.Rehberimizi dinledikten sonra bu güzel ilçeyi doğal insanları, gelişen kültürüyle baş başa bırakarak kaldığımız otele döndük.Selin BECER