Erken biten maç Kocaelispor'un!

Kocaelispor, Bolu'da kampını sürdürürken ayağının tozuyla da 2. hazırlık maçında bugün saat 18.00'da başlayan mücadelede Çatalcaspor ile karşılaştı.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

5' Maçta 5 dakika geride kaldı. Orta saha şeklinde bir mücadele söz konusu...

8' Sefa ceza sahası dışından kaleye etkili bir şut çekti. Kaleci soluna uzanarak topu son anda çıkardı.

20' Rakibiyle girdiği ikili hava topu mücadelesi sonrası darbe alan genç Kerem Yıldırım maça devam edemedi. Kerem’in yerine Doğukan oyuna girdi.

GOOOLLL!

Kocaelispor 26. dakikada golü buldu sol kanatta topla buluşan Gökdeniz’in pasında Sinan sağ ayağının içiyle topun gelişine çok iyi vurdu ve topu filelerle buluşturdu.

30' Fatih Adıgüzel, sağ kanattan topu ortaladı. Sinan'dan önce Kaleci Türker topun sahibi oldu.

40' İlk yarının bitimine 5 dakika var Kocaelispor 40 dakika boyunca kalesinde hiç pozisyon vermedi şık bir gol buldu ve topa daha çok hakim oldu.

41' Sefa’nın şutunda top filelere gitmek üzereyken rakip savunmadan seken top ağlarla buluşamadı.

44' Ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen Sefa topu iyi kontrol edemedi. Çatalca savunması son anda araya girdi.

45+' İlk yarı 1-0 sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

2. YARIYA 2. KADRO

Kocaelispor'un 2. yarıda kadrosunda önemli değişiklikler var. 2. yarı kadromuz şu şekilde: Mertcan, Ferhat, Kemal, Onur Öztonga, Mert, Burak Süleyman, Rıza, Kerem Yıldırım, Onur Kandöken, Hamza ve Berk.

52' Kocaelispor’da Mert’in şutu sahadan farklı şekilde auta çıktı.

2. YARIDA ÇATALCA DA ÇOK FARKLI

Çatalcaspor'un da 2. yarıda önemli değişiklikleri vardı. Rakibimizin 2. yarıdaki ilk 11'i şu şekilde: Oğuz, Erdin, Barış, Deniz, Anıl, Ufuk, Ömer, Emre, Mehmet, Ergün ve Kerem.

88' Gergin geçen maçın 2. yarısı 2 dakika erken bitti. Kocaelispor sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Kocaelispor ilk 11'i (İLK YARI KADROSU)

Can Emre

Fatih

Murat Başak

Ali Keten

Kerem

Sefa Narin

Mesut Özdemir

Gökdeniz

Kadir Öge

Sinan Pektemek

Celil

Çatalcaspor ilk 11'i

Türker

Oğuz

Mehmet

Barış

Deniz

Anıl

Ufuk

Gökhan

Erkan Küçük

Mehmet

Ergün

Haber ve fotoğraflar: Erdem ÖVÜÇ - Ahmet AKAY / BOLU