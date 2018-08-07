Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!

Bu yıl Kocaelili vatandaşlara tam anlamıyla kabus yaşatan 'Asya Kaplan Sivrisineği' adını taşıyan bu sivrisinek Mısır ve Güney Amerika menşeli ‘Asya Kaplan Sivrisineği’ adını taşıyor. Ülkemize, Karadeniz üzerinden gelen bu sivrisinek türü, uçarken ve emerken ses çıkartmadığı için insanın ne yaklaştığından, ne ısırdığından haberi oluyor. Üstelik gece ve gündüz kan emme eğiliminde bir tür.
11 SAAT İLAÇLAMA YAPILIYOR
Yetkililer, bu yıl sivrisinek problemini Türkiye’nin Karadeniz kıyılarıyla birlikte Yunanistan, İtalya, İspanya, Amerika, Gürcistan ve Ukrayna’nın da yaşadığını belirtiyor. Bölgeye göç eden bu yeni sinek türünün yarattığı problemin farkında olduklarını belirten Büyükşehir yetkilileri, Kocaeli’nin tamamında günün 11 saati ilaçlama yapıldığını ancak bu sineğin ürememesi için vatandaşların da su birikintisi yaratacak ortamları kurutmaları gerektiğini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Mutlu - Bende Gültepe’de ne Büyükşehir’in ne de İzmit’in ilaçlama yaptığını görmedim gerçi Büyükşehir sadece Yuvacık’a çalışıyor
Argun Ender - Belediyenin ilaçlama yapılıyor demesi koca bir yalan biz ilaçlama ekibi görmedik hiç
SEKA DEVLET hastanesi SERDAR mah ve YENİDOĞAN civarında ilaçlama olmadı sivrisinekler yüzünden özellikle çocuk lar çok muzdarip
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.