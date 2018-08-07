Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!

Bu yıl Kocaelili vatandaşlara tam anlamıyla kabus yaşatan 'Asya Kaplan Sivrisineği' adını taşıyan bu sivrisinek Mısır ve Güney Amerika menşeli ‘Asya Kaplan Sivrisineği’ adını taşıyor. Ülkemize, Karadeniz üzerinden gelen bu sivrisinek türü, uçarken ve emerken ses çıkartmadığı için insanın ne yaklaştığından, ne ısırdığından haberi oluyor. Üstelik gece ve gündüz kan emme eğiliminde bir tür.

11 SAAT İLAÇLAMA YAPILIYOR

Yetkililer, bu yıl sivrisinek problemini Türkiye’nin Karadeniz kıyılarıyla birlikte Yunanistan, İtalya, İspanya, Amerika, Gürcistan ve Ukrayna’nın da yaşadığını belirtiyor. Bölgeye göç eden bu yeni sinek türünün yarattığı problemin farkında olduklarını belirten Büyükşehir yetkilileri, Kocaeli’nin tamamında günün 11 saati ilaçlama yapıldığını ancak bu sineğin ürememesi için vatandaşların da su birikintisi yaratacak ortamları kurutmaları gerektiğini belirtti.