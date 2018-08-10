Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi

Gölcük Halıdere’de yaklaşık 13 senedir faaliyet gösteren As Elmaslar Nakliyat Hafriyat isimli taş ocağı, Kocaeli Valiliği tarafından yapılan incelemelerin ardından heyelan tehlikesi nedeniyle mühürlendi. Yıllardır taş ocağının kapatılması için her türlü hukuki yola başvuran Halıdere sakinleri, taşocağının kapatılmasını havai fişek ve meşalelerle kutladı. Vatandaşlar Halıdere meydanında toplanıp Türk bayrakları açarak sloganlar attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtuluş ruhsat iptali kararının bölgede sevinçle karşılandığını belirtti.

Alınan kararla sevindik

Kalabalık grup adına konuşan Kurtuluş, “Halıdere halkı olarak 13 yıldır verdiğimiz mücadeleyi halkımızın desteğiyle kazandık. Halıdere olarak bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük gelir kaynağımız, ülkemizin olduğu gibi köyümüzün de ormanlarıdır. Halıdereliler geçmişten beri bir orman köylüsüdür, ormanın kıymetini çok iyi bilir çünkü halkın büyük bir bölümü tarımın yanında yaşamını orman ürünlerinden sağlamıştır. Onun için biz ormanın büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu biliyoruz. 2005 yılından beri bu şekilde ormanlarımızın yok edilişini üzüntüyle karşıladık. Fakat bugün bu kararla biz oldukça sevindik. Gençlerimizin bu mücadelesini kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Telafisi için çalışmalara başlayacağız

Keskin daha sonra “Kıymetli Halıdere’liler Gün bizim zafer günümüzdür. Bugün Halıdere’nin Yeniden doğum günüdür, 9 Ağustos bizim bayramımızdır. 13 yılda tarımız bitti denilecek kadar zayıfladı deremiz çamur akıyor, ciğerlerimiz ormanlarımız tek tek yok oluyordu. Ne mutlu ki halk olarak verdiğimiz bu kutlu mücadelede sona yaklaştık. Daha işimiz bitmedi. Aslında her şey yeni başlıyor. Kurmuş olduğumuz ve yaklaşık 50 senedir yakalayamadığımız birlikteliği bugün bu elim mesele sayesinde başarmış bulunmaktayız. İşin kolay kısmı bitti, asıl zor kısmı daha şimdi başlıyor. Ocağın bölgeye verdiği zararın ve tahribatın telafisi için bu akşamdan itibaren ara vermeden birlik ve beraberliğimizi bozmadan çalışmalarımıza Halıdere halkı olarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Kalabalık grup, taşocağının kapatılma kararını meşaleler ve havai fişeklerle kutladı. Nuri AKÇAHARMAN