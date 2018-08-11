Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu

Doğa yürüyüşü, yüzme, su altı dalışı, kuş gözlemciliği, mağara gezisi, kano gibi aktivitelere imkan sağlayan Sardala Koyu, aynı anda farklı deneyimler yaşamak isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen tatilciler, soluğu GSM operatörlerinin kapsama alanı dışında kalan Sardala Koyu'nda alıyor. Şile ile Kandıra sınırında yer alan koy, en yakın yerleşim alanına 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İnsan elinin değdiği tek bir yapının bile bulunmadığı Sardala Koyu, hafta sonları kamp çadırlarıyla doluyor. Geceyi dalga sesini dinleyip, yıldızları izleyerek geçiren kampçılar, ilginç kaya oluşumlarının egzotik manzaralar sunduğu bir güne uyanıyor. Hafta sonunu Sardala Koyu'nda geçiren ziyaretçiler, koyun etrafında keşfe çıkarak doğanın tadını çıkarıyor.

Egzotik doğa oluşumu "Cennet havuzu"

Koyun arkasındaki ormanın içerisinde kalan ve yalnızca 1 kilometrelik bir yürüyüşle gidilebilen egzotik doğa oluşumu Cennet Havuzu, eşsiz güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Denizle bağlantılı olması sayesinde suyu her zaman temiz kalan doğal havuz, bölge halkının olduğu kadar doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Denizin dalgalı olduğu zamanlarda bile rahatlıkla yüzme imkanı sağlayan doğa oluşumu, su altı güzelliğiyle de cezbediyor. Müdavimleri tarafından "yeryüzü cenneti" olarak tanımlanan doğal havuzun, milli mücadele kahramanlarından İpsiz Recep tarafından karargah olarak kullanıldığı da rivayet ediliyor. Sardala Koyu'na İzmit ve İstanbul'dan da gidilebiliyor. İzmit yönünden hareket edenler D-605 karayolundan Ağva'ya ayrılan 26 kilometrelik güzergahı takip ederek koya ulaşabiliyor. İstanbullular ise Şile ve Ağva üzerinden 1 saatlik bir yolculuğun sonunda varıyor.

"Kayaların arasından geçerek denize açılıyoruz"

Cennet havuzunda yüzmek için İzmit'ten kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte bölgeye gelen Halis Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece yılda en az 20-30 kez denize gittiklerini, o yüzden Karadeniz'in Kocaeli ve İstanbul'daki tüm koylarını gezdiklerini söyledi. Macerayı sevdikleri için kumsaldan ziyade atlayacak yerleri olan koy tipi yerleri tercih ettiklerini belirten Erol, Sardala Koyu'ndaki doğal havuzun da orman içerisinde tam istedikleri bir yer olduğunu kaydetti. Erol, Karadeniz sahillerinde Sardala'daki gibi doğal bir havuza daha önce hiç rastlamadıklarını dile getirerek, "Buralarda mağara da çok var. Genellikle sabah çıkarız akşama kadar gezeriz. İnsan eli değmemiş, doğallığını koruyan bir yer. Zaten aracı 1 kilometre ötede bıraktıktan sonra orman yolundan yürüyerek gelebiliyoruz. Bize de yürüyüş oluyor." diye konuştu. Dalgaların kayaları oyarak oluşturduğu doğal havuzdaki suyun çok temiz olduğunu vurgulayan Erol, "Dalga yok, doğal bir havuz. İçi tertemiz. Havuza girdikten sonra kayaların içinden açık denize açılıyoruz, çok farklı bir deneyim oluyor. Dalga almadığı için çocukları da rahatlıkla bırakabiliyoruz." ifadelerini kullandı. Eşi ve oğluyla İstanbul'dan gelen Kadem Köseoğlu da Sardala Koyu ve "Cennet Havuzu"nu internette gördüklerini anlatarak, "Çok güzel bir yer. Özellikle hafta içi çok sakin. İstanbul'a yakın ve otantik bir orman yolu var. Karadeniz iklimini andırıyor. Kafa dinlemek için gelinebilecek bir yer. Farklı yerler keşfetmeyi seven insanlara burayı görmelerini tavsiye edebilirim." şeklinde konuştu.