Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 10:01 TSİ

Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!

mask

Kocaeli’nin Karadeniz sahiline kıyısı olan tek ilçesi Kandıra’da denize girmek için sahile inen bir aile, tatilcilerin bıraktığı çöp yığınlarına tepki göstererek saatlerce çöp topladı. Kandıra’da bir hayvan çiftliği işleten Orçun Maviş adlı iş adamı, 2 çocuğu ve çalışanları ile birlikte denize girmek için gittiği Kerpe-Sarısu arasındaki ‘havuz’ denilen bölgede çöp yığını görerek kolları sıvadı. Maviş, iki oğlu ve 3 personelinin de yardımıyla alandaki tüm çöpleri toplayarak çuvallara doldurdu. Çöp toplama anlarını kayda alan Orçun Maviş, zorlu bir çalışma sonrasında çöpleri yola çıkararak çöp konteynerlerine attı. Görüntülerde çöpleri bırakan tatilcilere ‘Bize temiz bir çevre bırakın’ diyerek tepki gösteren çocuklarını kayda alan Maviş, ailesiyle birlikte sahillerdeki çöp toplama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

vaketli - Bu millet iflah olmaz.nekadar temizlense yine pisliklerini birakmadan gitmez.

Yanıtla . 0Beğen 12 Ağustos 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu mask
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu
GİRİŞ YAP KAYIT OL