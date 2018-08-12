"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı

Önce Faruk Akkoyun sonra Nedim Güler yenilerek elendi. Kurada birbirine düşen 2 Kocaelili Nedim Gürel ve Hüseyin Gümüşalan arasındaki kıran kırana geçen güreşte kazanan Gümüşalan oldu. Orhan Okulu’nun güreş şovu Kurtdere’de devam etti. Favori isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil elendi. Karamürselli Başpehlivanlardan çayırda sadece emektar Ekrem Yavuz tur atladı. Gazetemiz baskıya girerken dün finaller yapılıyordu. Abdullah KARAGÖZ / BALIKESİR