Önce Faruk Akkoyun sonra Nedim Güler yenilerek elendi. Kurada birbirine düşen 2 Kocaelili Nedim Gürel ve Hüseyin Gümüşalan arasındaki kıran kırana geçen güreşte kazanan Gümüşalan oldu. Orhan Okulu’nun güreş şovu Kurtdere’de devam etti. Favori isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil elendi. Karamürselli Başpehlivanlardan çayırda sadece emektar Ekrem Yavuz tur atladı. Gazetemiz baskıya girerken dün finaller yapılıyordu. Abdullah KARAGÖZ / BALIKESİR
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Anı fotoğrafı
Başpehlivanlar (77) Kurtderede anı fotoğrafına
Arkadaş yardımı
Sakatlanan arkadaşlarını pehlivanlar çayırdan çıkardı.
Kırmızı KART!
Hakemlere hakaret eden pehlivan babası ve oğlu Kırmızı Kartla cezalandırıldı.
Çayıra salındılar...
Başpehlivanlar Çayıra salındı.
Gemici'ye ödül
Çardak ağası Ramazan Güven sponsoru olduğu Tanju Gemiciye dereceye girerse5,altınkemeri alırsa 10 bin TL ödül vaat etti.
Ordu!
59.Kurtdere yağlı güreşlerine katılan “Güreşçi” Ordusu…
Güreş
Kurtdere’de özellikle genç pehlivanlar böyle kıran kırana güreş tuttu.
Güreşseverleri selamladı
Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu güreşseerleri selamlama turunda
Başkan Musa Aydın
Kurtderee’ye gelen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın güreşleri izlerken üzgündü.
Orhan Okulu ezdi!
Okulu rakibini ezerek yenerken.
Orhan Okulu Şov-2
Orhan Okulu Şov-2
Ömer Aslantaş
Kocaelili şampiyon Ömer Aslantaş artık Kulede hakemlik yaptı.
Sakatlandı....
Kolundan sakatlanan pehlivan sahayı böyle terk etti.
Sıra bekleyenler...
Güreşmek için sıralarını bekleyen pehlivanlar hayli heyecanlıydı.
Yağlanan pehlivanlar...
Kurtdere güreşlerinde yerel kıyafetli yağcı ve yağlanan genç pehlivanlar…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz