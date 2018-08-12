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"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı

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Önce Faruk Akkoyun sonra Nedim Güler yenilerek elendi. Kurada birbirine düşen 2 Kocaelili Nedim Gürel ve Hüseyin Gümüşalan arasındaki kıran kırana geçen güreşte kazanan Gümüşalan oldu.  Orhan Okulu’nun güreş şovu Kurtdere’de devam etti. Favori isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil elendi. Karamürselli Başpehlivanlardan çayırda sadece emektar Ekrem Yavuz tur atladı. Gazetemiz baskıya girerken dün finaller yapılıyordu. Abdullah KARAGÖZ / BALIKESİR

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Kırmızı KART!

Hakemlere hakaret eden pehlivan babası ve oğlu Kırmızı Kartla cezalandırıldı.

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Gemici'ye ödül

Çardak ağası Ramazan Güven sponsoru olduğu Tanju Gemiciye dereceye girerse5,altınkemeri alırsa 10 bin TL ödül vaat etti.

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Güreşseverleri selamladı

Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu güreşseerleri selamlama turunda

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Başkan Musa Aydın

Kurtderee’ye gelen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın güreşleri izlerken üzgündü.

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Sıra bekleyenler...

Güreşmek için sıralarını bekleyen pehlivanlar hayli heyecanlıydı.

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Yağlanan pehlivanlar...

Kurtdere güreşlerinde yerel kıyafetli yağcı ve yağlanan genç pehlivanlar…

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