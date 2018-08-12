Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı

Fa Yapı, Başiskele’de 21.200 metrekarelik alanda farklı yaşam stillerine göre farklı tiplerde tasarlanmış ve doğayla uyum içerisinde projelendirilen 52 adet konsept villayı hayata geçirdi. Yaptığı özel projelerle adından sıkça söz ettiren Ekcan Grup, şehirde müstakil yaşamı yakalamak isteyenler için Villa Hirazen’i tasarladı. Proje, ‘Şehrin İçinde Şehirden Ayrı Bir Hayat’ temasıyla huzur, konfor, komşuluk, güven, manzara ve doğa temalarını bir araya getiriyor.

En prestijli proje

Fa Yapı’nın Başiskele’nin en prestijli projesi iddiasıyla hayata geçirdiği ve 32 villa ile 20 ikiz villadan oluşan Villa Hirazen’in teslim programı gerçekleştirildi. Villa Hirazen’in Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Ekcan Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yakup Kadri Ekşi ve kardeşi Burak Kaan Ekşi, Ekcan Grup İnşaat Proje Müdürü Serhan Düger, Ali Ekşi, Ekcan Grup Finans Müdürü Serkan Dağ, Otomotiv Genel Müdürü Mustafa Karan, Fa Yapı Genel Müdürü Kemal Erol, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusal, davetliler ve evlerini teslim almaya gelenler katıldı.

Komşuluk ilişkileri güçlenecek

Villa Hirazen’in teslim programında konuşan Ekcan Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yakup Kadri Ekşi, “Mevcut florayı özenle koruyup geliştirmeyi amaçladık. Yapı adasındaki ortak alanları komşuluk ilişkisini güçlendirecek ve teşvik edecek birer dinlenme, buluşma ve çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için zengin aktivite alanları olarak tasarladık” şeklinde konuştu.

Yüzde 60’ı yeşil alan

Villa Hirazen Projesi’nde, 180 metrekare ile 255 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 52 adet villa bulunuyor. Projede 20 adet 180 metrekare büyüklüğünde 3+1 ikiz villa ile 255 metrekarelik 32 ADET 5+1 müstakil villa yer alıyor. Projenin yüzde 60’ı yeşil alan olarak tasarlandı. Villa Hirazen projesinde 915 metrekare kapalı spor alanı ve 575 metrekarelik kafeterya alanının yanı sıra sauna, fitness, hobi odaları, açık havuz yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Artısı çok fazla

Şehir merkezine çok yakın konumda olan Villa Hirazen, İzmit Merkeze 8 dakika, Başiskele sahile 3 dakika, Symbol AVM’ye 6 dakika, Maşukiye’ye 15 dakika, Kartepe’ye 20 dakika, Osman Gazi Köprüsü’ne 25 dakika ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 45 dakika mesafede yer alıyor. Villa Hirazen ayrıca ferah sokakları, özgün peyzaj tasarımları arasındaki keyifli yürüyüş yolları, küp taşlı yolları, taş duvarları, seyir terasları ve isteğe bağlı olarak işlenebilen bahçe alanlarıyla bulunduğu konumuyla bütünleşen bir yapıya sahip. Nuri AKÇAHARMAN