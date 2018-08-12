Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!

CHP Kocaeli İl Örgütü, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kocaeli genelindeki oy kayıplarının nedenlerini konuşmak için Otel Asya’da İl Danışma Kurulu’nu gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ev sahipliğinde düzenlenen danışma kuruluna milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl yöneticileri, İlçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Divan kurulu başkanlığını İl Yöneticisi Hüseyin Acurman yaparken divan üyeliğini ise İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve Selim Yıldız üstlendi.

BELEDİYELER BAŞARISIZ

Açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Biz seçim geçirdik ve bu seçimde başarılı olduğumuzu ve başarısız olduğumuz söyleniyor. Bunların hepsini geriye atıp önümüze bakmamız gerek. Kocaeli’nin birçok sorunları var. Bunların bu dönemde 30 milyon dolarla yaptığı ve üretime yönelik olmayan yatırımlar var. Bu nedenle bu belediyelerin büyük ölçüde başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşım sorunu hala çözülmedi. 1 saatlik yağmurda şehir tamamen sele teslim oldu” dedi.

RANT SAĞLARSANIZ HESAP VEREMEZSİNİZ

Sarıbay, “Bunların yapmak istedikleri çok yanlış. MİA projesi var. Biz bunun iptali için dava açmışız Mahkeme 11 nedenden dolayı iptal etmişti. Şimdi bile Sefa Sirmen Bulvarında trafik keşmekeşliği devam ediyor. MİA projesi altında belli kişilere rant sağlarsanız hesabını kimseye veremezsiniz. Gebze’de de korkunç bir trafik sorunu var. 30 metrelik yol geliyor sanayi içinde tekrar ‘T’ yapıyor. Bunların günü kurtarmak dışında hedefleri yok. Bunlar çapsız belediyecilik peşindeler” dedi.

İŞÇİ EMEKÇİ PERİŞAN

Ekonomi ile ilgili 16 yıl içinde hiçbir şey yapmamışlar diyen Sarıbay, “Doların yükselmesini önlemek için Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız 2- 3 aya evvel doların 8-10 TL olacağını söyledi. Siz böyle yaparsanız dolar 10 TL’de olur 20 TL’de olur. Önce yabancı yatırıcıyı çekmeniz lazım. Kimse sizin hukukunuza güvenmiyor. İşçi, emekli, çiftçi bu dönemde perişan. Bu dönemde bir rant sınıfı memnun” şeklinde konuştu.

FETÖ İLE TAVUK YUMURTA İLİŞKİSİ VAR

2002’de geldiklerinde hiç bir ülkeyle düşmanlığımız yoktu diyen Sarıbay, “Daha sonra bunların iç işlerine karışır hale geldik Eğitim ile ilgili 8 tane ayrı sistem, 8 tane bakan değişti. Kimin ne yaptığı belli değil. FETÖ ile ilgili tavuk yumurta ilişkileri içinde olanların, FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkaramazsınız. AKP’li bir milletvekili Gaziantep’de FETÖ borsası kuruldu dedi ve bunun hesabını kimse soramadı” açıklamalarında bulundu.

BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU BENİM

Başarısız olduysak sorumluluk tamamen bana aittir diyen Sarıbay, “Ben insanları eleştirirken biraz ölçülü olması gerektiğine inanıyorum. Biz erken seçim değil, baskın seçim yaşadık. Seçimden çok daha önce vatandaşlar temas kurmalıyız. Seçim demek para ve masraf demek. Toplam 550- 600 bin TL ile yapabildik. Bunların bir gecede dağıttığı erzak sadece 10 milyon TL. Karşımızda bir dev var ve bu devle yarışıyoruz” dedi.

GÖREVİ SEVE SEVE DEVREDERİM

CHP’li muhalifler hakkında konuşan Sarıbay, “Olağanüstü kurultay isteyenler vardı. Ben kimseye sen imza verirsen şu olmazsın ya da vermezsen şu olursun diye vaatte bulunmadım. Tüzük partimize bu hakkı vermiş. Ben 87 yılında il başkanlığı yaptım. Ben İnce ile Kılıçdaroğlu ile başlamadım il başkanlığına. Bunun daha iyisini yapan varsa görevi seve seve devrederim. Bu istekler artık bitmeli ve bitti. Hoşgörülü davrandım ama bundan sonra 13-0 olacak derseniz benim de ilçe başkanlarımızın da milletvekillerimizin de pozitif enerjisini alırsınız ve cevabınızı alırsınız” şeklinde konuştu.

ADAY OLAMAK İSTEYEN SÖYLESİN

Herkes eleştirisinin cevabını alacak diyen Sarıbay, “Partisini seven insan genel başkan değişmezse oy vermem diyorsan git AKP’ye oy ver. Git, seni kimse tutmuyor burada. Bu partide duruyorsan tüzüğe ve etik değerlere uyacaksın. Kimse aykırı hareket etmesin. Bundan sonra uyarı dönemi bitti. Adaylarımızı ön seçim ile belirleyelim. Adaylığı gönlünden geçiren, bu partide belediye başkan adaylığı isteyen varsa beni telefonla arasın, gazetecilere söylesin. Açık açık söylesin. Ama aday değilim deyip 13-0 dersen sanane derim. Överken eliniz açık olsun, eleştiride cimri olun” dedi.

KİMSE İSTİFA ETMESİN

Kandıra ilçe başkanı ve yönetiminin istifa etmesi ile ilgili konuşan Sarıbay, “Bir ilçe başkanımız İlçe başkanlarımın istifa etmesi gerekmez. İlçe başkanlarımın, kadın kollarının ve gençlik kollarının arkasındayım. Konuşup arkadaşımız cevabını almadan buradan gitmesin. Biz buradan kol kola, anlayış ve saygıyla ayrılacağız” ifadelerini kullandı. Selin BECER