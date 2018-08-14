Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"

Haber: Erdem ÖVÜÇ

Fotoğraflar: Ahmet AKAY

Kocaelispor 3. hazırlık maçında Eyüpspor ile karşılaştı. Karşılaşma temsilcimizin kamp yaptığı Bolu'da oynandı. Saat 16.00'da başlayan maç 0-0 sona erdi.

Hakemler: Fatih Soyayrım, Murat Şam ve Selim Oruç

Kocaelispor'un ilk 11'i

Volkan, Kemal, Kadir Öge, Murat Başak, Mesut, Mert, Ali Keten, Sinan Pektemek, Hamza Mutlu, Sefa Narin ve Burak Süleyman.

Eyüpspor ilk 11'i

Evren, (Mahmut) Atakan, Doğan, Kudret, İsmail, Kubilay, Berkan, Yüksel, Gökhan, Hasan, Erkan (Ahmet).

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

İlk yarım saatte 3 gol pozisyonu yaşandı.

22 ve 24' Eyüpspor takıma kaleyi uzaktan yokladı. Çekilen iki şutta da kaleci Volkan topa hakim oldu.

26' Burak Süleyman, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Topu yerden kaleye gönderdi. Top kale direğinin yarım metre kadar sağından auta çıktı.

43' Eyüpspor 43. dakikada gole çok yaklaştı. Mesut ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine doğru gönderdi. Eyüpspor’dan Kudret topu aldı ceza sahasına sokuldu ancak Mesut hatasını telafi etti ve son anda topa dokunarak topu kornere çıkardı.

45+' İlk yarı 0-0 sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

47' Kocaelispor ikinci yarıya tek oyuncu değişikliği ile başladı. Kaleci Volkan çıktı yerine Canemre girdi.

61' Kemal ve Mert, Fatih ve Gökdeniz girdi.

64' Eyüpspor’da Kudret’in uzaktan çektiği şut Can Emre’de kaldı.

67' Hamza’nın pasında savunma arkasına sarkan Sinan ceza sahası sağ çaprazından kaleye şut çekti. Top kale direğinin bir karış kadar yanından auta çıktı.

68' Celil girdi, Süleyman çıktı.

69' Eyüpspor'da Hasan ve İsmail çıktı, Muhammed ile Enes girdi.

72' Kocaelispor’da Sinan ve Hamza çıktı, Rıza ve Kerem girdi.

73' Sefa’nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

84' Murat başak çıktı, Onur Öztonga girdi.

87' Sefa'nın serbest vuruşunda top barajdan sekti kaleci Mahmut son anda topu kornere tokatladı

90+' Buket karşılaşmış 0-0 sona erdi.