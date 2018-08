17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin

İzmit Belediyesi’nin 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara depremini anmak ve farkındalık yaratmak için Cephanelik mevkiinde açtığı 17 Ağustos Deprem ve Farkındalık müzesi bu yılda büyük Marmara depreminin yıl dönümünde ziyaretçilerine hem depremde ölenleri anarken hem de deprem konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan deprem müzesi ziyaretinde müze ile ilgili bilgilere yer verirken İzmit Belediyesi’nin deprem konusunda aldığı önlemleri açıkladı.

HER ADIMIN HİKAYESİ VAR

Bu müze İzmit Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 depremin de hayatını kaybedenleri anmak, dersler çıkarmak ve deprem hakkında bir farkındalık yaratmak üzere hayata geçirilen bir müzedir. Kapsamında Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan müze, Avrupadakilerle yarışır düzeydedir. 17 tematik adımdan oluşan müzede, her bir adımın kendine ait hikayesi ve vermek istediği bir mesaj vardır. Müzenin önemli bölümlerinden bir tanesi simülasyon odasıdır.

3 BOYUTLU SOKAK

Bu oda ile 17 Ağustos’u yaşamamış ya da daha önce deprem görmemiş misafirlere deprem yaşatılmakta ve o gece, 45 saniye içinde neler hissedildiğini anlatmaktır. Simülasyon odasından o geçinin sabahına bir yolculuk yapılmakta deprem yaşamış bir eve girilmekte ve 3 boyutlu olarak oluşturulan bir sokaktan geçilmektedir. İzmit ve Gölcük’ten alınan resimlerle oluşturulan bu sokak o günleri ve 17 Ağustos’ta ülkemizin nasıl bir felaket yaşadığını çarpıcı bir şekilde göz önüne sermektedir. Umut koridoru ismi verilen bölümde 17 Ağustos’a dair bilgiler ve resimler gösterilmektedir.

17 ADIMDA 45 DAKİKADA GEZİLİYOR

Müze gezintisinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Burası 17 adımda 45 dakikada gezilen bir müze. Aynı zamanda bir dökümantasyon, eğitim ve farkındalık merkezi. 17 adım 17 Ağustos’tan 45 dakika ise depremin sürdüğü 45 saniyeden geliyor. Burada deprem gerçeğinin bilimsel olarak sunumunu ve dünya var olduğundan beri oluşan depremler hakkında bilgiler içeriyor. Dünyadaki depremlerden canlı görüntü ve seslerden oluşturulan bir farkındalık merkezi” ifadelerini kullandı.

KAYIPLARI EN AZA İNDİRMELİYİZ

“Doğa olayları dünya var olduğundan beri kaçınılmaz bir şekilde oluyor ve olacak” diyen Doğan, “Müzemizi gezdiğinizde göreceksiniz ki dünyanın kendini yenileme ve enerjisini boşaltma hareketidir. Bu yüzden hep var olacaktır. Bizim görevimiz bu afetlerin ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını en aza indirmektir. Bunun yanında bu afetlerden nasıl korunmalıyız ve nasıl hareket etmeliyiz onu insanımıza anlatabilmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

İNSANLARIN CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRDÜM

“İzmit Türkiye’nin gözbebeğidir” diyen Doğan, “Bizde İzmit Belediyesi olarak şehrimiz için daha fazla ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. 17 Ağustos’ta ben Sopalı Hastanesi’nde o yağmur gibi gelen yaralı, can çekişen insanların ameliyathanelerin olmaması ve yetersizliği sebebiyle insanların nasıl can çekiştiğini gördüm. O dönemden çok büyük dersler aldık. AFAD’ın kuruluşu, Kızılay’ın gelişimi ve Sağlık Bakanlığı’mızın çalışmalarıyla bir afet koordinasyon merkezi planlandı. Helikopter ambulanslarımız, hastanelerimiz her şeyimiz hazır. Eksikliklerimiz elbette var. O da bu zamanları çocuklarımıza anlatmak ve aktarmaktır” diye konuştu.

BAZI EKSİKLİKLERİMİZ VAR

Doğan, “Özellikle arama kurtarma çalışmaları manasında bir ekip kurduk ve eğitimini verdik. Afetin yönetilmesi, kurumlar arası koordinasyon, seyyar ambulans, seyyar hastane gibi tüm konularda Kocaeli çok iyi durumdadır. Türkiye’de buna yakındır. Ancak eksiklerimiz vardır. Eksiklerimiz sağlıklı konut, çarpık yapılaşmış bölgelerin bulunmasıdır” açıklamalarında bulundu.

KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu konularda daha hızlı hareket etmeliyiz diyen Doğan,“Sadece devlet ve belediyelerin gayretleriyle değil, özel sektöründe bu konuda elini taşın altına koymalıdır. Buda bir takım teşviklerle özel sektöre sunulmalıdır. Kaçak yapılar, kontrolsüz yapılar gibi bir konutta yaşayan insanlar belki de tabutlarında yaşıyorlar. Biz İzmit Belediyesi olarak bu konuda çok hassasız, seçim zamanlarında bile kaçak yapılaşmaya izin vermedik vermeyeceğiz” dedi. Selin BECER