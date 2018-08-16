19 yılda 211 bin deprem yaşadık

Türkiye ve yakın çevresinde, 1900 ile 31 Aralık 2017 arasında 4 ve üzerindeki büyüklükte, 10 bin 503 deprem meydana gelirken, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bu yana yaşanan yaklaşık 211 bin deprem ise Türkiye'yi beşik gibi salladı. Merkez üssü Kocaeli olan Marmara depreminde, İstanbul'da birçok ev ve işyeri yıkıldı, bazı binalarda yangın çıktı.