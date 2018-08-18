AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti

AKP, 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis grubu, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından son nokta olacak. Erdoğan, partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidecek.

KONGRE ERDOĞAN'IN SALONA GİRİŞİYLE BAŞLADI

AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'na girişiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platformdan yürüyerek partilileri selamlarken, partililer hep birlikte "Dönmem geri senin yolundan" şarkısını söyledi. AKP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullandığı şarkının sözleri şu şekilde: "Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan." Öte yandan, siyah zemin üzerinde fosforlu AKP logosunun yer aldığı tişörtler giyen partililer, görsel bir şölen oluşturdu.

"YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Kongrede mesajlar vereceklerini, bu mesajlarla geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor. 30 Ağustos'ta da yine Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Kararlılıkla eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, ardından mart yerel seçimler."

YEREL SEÇİMLER

Partililere, "Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? İnşallah şu büyük şehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, aldığı "Evet" yanıtının ardından şunları söyledi: "Zira istiyoruz ki bütün büyük şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde AK Parti'nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın şu anda elhamdülillah 80 vilayetimize doğal gazımızı ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, "Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim Kurban Bayramı'nı tüm İslam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ülkemizde milletimizin birliğini, beraberliğini daim kılsın ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını Rabbim bizlere nasip etsin. Şu anda hac görevini ifa eden kardeşlerimin inşallah gerek Mekke'de, gerek Medine'de dualarını Rabbim kabul eylesin, Arafat'ta yapılacak duaları kabul eylesin. İnşallah bizim bu yürüyüşümüze bu dualar hep güç kattı, bu defa yine güç katsın." ifadelerini kullandı.

"BİR OLACAĞIZ, İRİ OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ"

Alandakilerle karşılıklı "durmak yok, yola devam" diyen Erdoğan, ayın 4'ünde Kadın Kollarının kongresini yaptıklarını, bugün de ana kademenin kongresini yapacaklarını aktardı. Erdoğan, "Ankara seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yar, yardımcımız olsun." karşılığını verdi. Rabia işaretiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle karşılıklı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Kongremiz hayırlı olsun." diyerek tamamladı.

KOCAELİ'DEN ANKARA ÇIKARMASI

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy'un ilimizden 5 bin kişinin kongreye katılacağını açıklamasının üzerine ilçe teşkilatları, kongre için Kocaeli'den 86 otobüslük konvoy ile dün akşam Ankara'ya hareket etti. AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, büyük kongre delegesi ilçe başkanları Şener Söğüt, Recep Demirel, İbrahim Şirin, Erol Ölmez; il yöneticileri İshak Yıldırım ve Muharrem Top ile bu sabah Ankara’ya vardı. AKP’nin 6’ncı olağan büyük kongresinde ilimizden 27 büyük kongre delegesinin yanı sıra 7 Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Zeki Aygün olmak üzere 35 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KOCAELİ DELEGELERİ

Şemsettin Ceyhan, Serpil Yılmaz, Emre Kahraman, İbrahim Karaosmanoğlu, Nihat Ergün, Osman Pepe, Azize Sibel Gönül, Nurten Güngör, Muhammed Mehdi Kasapoğlu, Eyüp Ayar, Muzaffer Baştopçu, Mehmet Ali Okur, Cemalettin Kaflı, Mahmut Civelek, Mehmet Uzunoğlu, Hasan Ayaz, İrfan Ayar, Muzaffer Bıyık, Şener Söğüt, İdris Alp, İbrahim Şirin, Ali Osman Gür, M.Mustafa Kocaman, Şahin Talus, Recep Demirel, Erol Ölmez, Osman Akbulut.