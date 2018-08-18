Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"

Haber: Erdem ÖVÜÇ

Fotoğraflar: Ahmet AKAY

Kocaelispor 5. hazırlık maçında Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Müsabaka saat 16.00'da başladı.

KOCAELİSPOR’UN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI

Kocaelispor – Pendikspor: 0-0

Kocaelispor – Çatalcaspor: 1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Sancaktepe: 1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Eyüpspor: 0-0

KOCAELİSPOR’UN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

26 Ağustos Pazar – 17.30

Kocaelispor – Tuzlaspor (Tuzla Stadı)

Kocaelispor’un ilk 11’i

Can Emre

Fatih

Murat Başak

Kadir Öge

Ali Keten

Mert

Sefa Narin

Hamza

Gökdeniz

Burak Süleyman

Sinan Pektemek.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

10' İlk 10 dakika içerisinde Kocaelispor’da önce Gökdeniz'in daha sonra ise Hamza’nın şutları dışarıya çıktı.

11' Şile Yıldızspor takımında Berto, Kocaelispor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Can Emre topu uzaklaştırmayı başardı.

33' Murat Süleyman serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışından kaleci topu 90’dan kornere tokatladı.

38' Şile Yıldız gole çok yaklaştı. Sol kanatta Tahsin ortayı yaptı, Furkan kafayla vurdu. Top sol kale direğine çarptı ve Can Emre’nin elinde kaldı.

42' Şile Yıldız’da Tahsin’in şutu üstten auta çıktı....

45+' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı!

DEĞİŞİKLİK!

Kocaelispor ikinci yarıya Celil, Kemal ve Berk’i oyuna alarak başladı. Can Emre, Kadir Öge ve Fatih ikinci yarıda forma giymedi. İkinci yarıda kalede ise Volkan görev alıyor.

GOL!

50' Şile Yıldız’da Bertuğ sol çaprazdan kaleye şut çekti... Volkan soluna uzansa da topa yetişemedi ve Şile Yıldız maçta 1-0 öne geçti.

CELİL OYUNDA...

İkinci yarının başında Gökdeniz’in yerine Celil girdi.

58' Hamza çıktı, Kerem (büyük) girdi.

62' Mert çıktı, Kerem (küçük) girdi.

70' Sinan çıktı, Rıza girdi. Karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor...

75' Onur Öztonga girdi, Ali Keten çıktı.

77' Ferhat girdi, Murat Başak çıktı.

90+' Maç sona erdi... "0-1"