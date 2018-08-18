Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"

Haber: Erdem ÖVÜÇ
Fotoğraflar: Ahmet AKAY
Kocaelispor 5. hazırlık maçında Şile Yıldızspor ile karşılaştı. Müsabaka saat 16.00'da başladı.
KOCAELİSPOR’UN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI
Kocaelispor – Pendikspor: 0-0
Kocaelispor – Çatalcaspor: 1-0 (Sinan)
Kocaelispor – Sancaktepe: 1-0 (Sinan)
Kocaelispor – Eyüpspor: 0-0
KOCAELİSPOR’UN KALAN HAZIRLIK MAÇLARI
26 Ağustos Pazar – 17.30
Kocaelispor – Tuzlaspor (Tuzla Stadı)
Kocaelispor’un ilk 11’i
Can Emre
Fatih
Murat Başak
Kadir Öge
Ali Keten
Mert
Sefa Narin
Hamza
Gökdeniz
Burak Süleyman
Sinan Pektemek.
DAKİKALAR:
0' Maç başladı!
10' İlk 10 dakika içerisinde Kocaelispor’da önce Gökdeniz'in daha sonra ise Hamza’nın şutları dışarıya çıktı.
11' Şile Yıldızspor takımında Berto, Kocaelispor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Can Emre topu uzaklaştırmayı başardı.
33' Murat Süleyman serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışından kaleci topu 90’dan kornere tokatladı.
38' Şile Yıldız gole çok yaklaştı. Sol kanatta Tahsin ortayı yaptı, Furkan kafayla vurdu. Top sol kale direğine çarptı ve Can Emre’nin elinde kaldı.
42' Şile Yıldız’da Tahsin’in şutu üstten auta çıktı....
45+' İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı!
DEĞİŞİKLİK!
Kocaelispor ikinci yarıya Celil, Kemal ve Berk’i oyuna alarak başladı. Can Emre, Kadir Öge ve Fatih ikinci yarıda forma giymedi. İkinci yarıda kalede ise Volkan görev alıyor.
GOL!
50' Şile Yıldız’da Bertuğ sol çaprazdan kaleye şut çekti... Volkan soluna uzansa da topa yetişemedi ve Şile Yıldız maçta 1-0 öne geçti.
CELİL OYUNDA...
İkinci yarının başında Gökdeniz’in yerine Celil girdi.
58' Hamza çıktı, Kerem (büyük) girdi.
62' Mert çıktı, Kerem (küçük) girdi.
70' Sinan çıktı, Rıza girdi. Karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor...
75' Onur Öztonga girdi, Ali Keten çıktı.
77' Ferhat girdi, Murat Başak çıktı.
90+' Maç sona erdi... "0-1"
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz