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CHP’ye bayram geldi

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CHP İl Örgütü, Kurban Bayramı’nın ikinci günü geleneksel bayramlaşma programını İzmit İlçe binası önünde gerçekleştirdi. Bayramlaşma programına Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, eski İzmit İlçe Alpaslan Seymen, İzmit ilçe eski başkanı Selman Yıldırım ve çok sayıda partilikatıldı. Birlik ve beraberlik içinde geçen bayramlaşma töreni sonunda, partililer toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAYRAMLAŞMA SÖNÜK GEÇTİ

Geçen bayramlara göre sönük geçen bayramlaşma törenine ise CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay tatilde olduğu için katılamadı. Aynı şekilde İl Gençlik Kolları Emre Andız, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve Hikmet Erenkaya’nın katılmaması da dikkatlerden kaçmadı. Selin BECER

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