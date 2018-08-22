AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı

AKP’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği bayramlaşma programı il binası önünde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, AKP İl eski başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

BİR OLALIM

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy “Bayramlar sevginin, şefkatin, merhametin doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayramlaşmak kucaklaşmaktır. İnsanları birbirine yaklaştıran müstesna zamanlardır. Bayramın birleştirici gücü ile beraber bir olalım, iri olalım, diri olalım. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirerek yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

HALK DOĞRUNUN YANINDADIR

Abdullah Eryarsoy’dan sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Bayramlar bizim sevinç günümüz, mutlu olduğumuz günler. Teslimiyetimizi göstermek niyetiyle kurbanlarımızı eda ettik, dağıtımını yaptık. Kurban çok anlamlı, yakınlaştıran anlamına geliyor. Biz kurbanla hem rabbimize hem de birbirimize yaklaşıyoruz. Başta liderimiz olmak üzere mayamız sağlam, halkımız da sağlam. Defalarca seçime girdik, hepsinde de halk bizim yanımızda oldu. Halk doğrunun yanındadır” dedi.

HEDEFİMİZ YEREL SEÇİMLER

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise yaptığı konuşmada “Bayramlar birlik ve beraberliğin, mutluluğun zirve yaptığı anlardır. Bayramların kıymetini bilmek lazım. Bunun için öncelikle güçlü olmak, çok koşturmak lazım. Önümüzdeki hedef mart ayındaki yerel seçimler. Bu seçimlerinde yeni bir belediye kalmadığı için mevcut belediyelerdeki oy oranlarını yükseltmek temel hedefimiz. Bu anlamda çalışmak ve gayret göstermek zorundayız” dedi.

ALLAH UTANDIRMASIN

Protokol gereği son olarak konuşan AKP Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek konuşmalarına yeni göreve gelmesinin ardından tüm teşkilata teşekkür ederek bşaladı. Zeybek konuşmasında “Tüm sıkıntılara rağmen bayramımızı olaysız ve barış içinde kutluyoruz. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Tüm teşkilata bir teşekkür borçluyum. Kocaeli yine Kongre’ye damgasını vurdu. Gençlik Kolları Başkanımız özellikle tebrik etmek istiyorum. Yeni görevimde Allah beni utandırmasın. Sizlerden aldığımız güç ile bulunduğumuz görevleri layıkıyla yapmaya çalıştık, öyle de olmaya devam edeceğiz” dedi.

IŞIK’IN YERİNE ZEYBEK KONUŞTU

Yapılan konuşmaların ardından ise en dikkat çeken detaylardan biri ise eski başbakan yardımcılarından Fikri Işık’a söz verilmemesi oldu. Milletvekilliği görevine başladığı 2007 yılından itibaren her bayram kürsüye davet edilen Fikri Işık bu bayram kürsüye davet edilmedi. Işık’ın kürsüye çağırılmaması alanda bulunan partililer tarafından da şaşkınlıkla karşılarken Işık’ın yerine MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek kürsüye çağırıldı. Ahmet HAZER