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Perşembe pazarında iğrenç görüntü!

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Kurban Bayramının 2. gününe girdiğimiz bugün İzmit Milli İrade Meydanı (Perşembe pazarı alanı) kurban atıklarıyla dolu. Pis bir kokunun hakim olduğu alanda kurban kelleleri, bağırsaklar ve hayvan ayakları alanın tam ortasında bırakılmış vaziyette... Alanda burnunu tutarak dolaşabilen vatandaşlar, belediye ekiplerin bir an önce alana gelip gerekli temizliğin yapılmasını istiyor. Öte yandan kurbanlıkları bu şekilde bırakanların kim olduğu öğrenilemedi.

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