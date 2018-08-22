Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği 30’uncu Geleneksel Kent Bayramlaşması, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması’nda Büyükşehir tarafından vatandaşlara mancarlı pide, ayran ve pişmaniye ikram edildi. Bayramlaşma töreninde ayrıca Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Kulübü oyun gösterisinde bulundu.

KENT PROTOKOLÜ AKIN ETTİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, , Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Yıldız, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Fikri Işık, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BERABERLİĞİMİZİ 15 YILDIR SÜRDÜRÜYORUZ

Programda ilk konuşmayı yapan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “30’uncusunu düzenlediğimiz Kent Bayramlaşması’na hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz dönem bir ve beraber olmamız geren bir dönem. Kocaeli dünyaya ve ülkeye örnek bir şehir olarak bu birlik ve beraberliği 15 yıldır sürdürüyor. Farklı siyasi görüşlere rağmen bir olmayı beceren ülkemizin en önemli illerden biri Kocaeli’dir. Biz bu birlik ve bütünlüğü bozmadığımız sürece Türk milletine kimse diz çöktüremeyecektir” şeklinde konuştu.

İŞTE BAYRAM BU

Karaosmanoğlu, “Bayramlar sevinçli günümüz. İslam coğrafyasında ise hüzün hakim. Türkiye olarak inşallah daha güçlü olacağız. Türkiye bu anlamda bütün dünyaya örnek oluyor. Üretimiyle, siyasetiyle, liderliği ile inşallah daha güzel şeyler bizi bekliyor. Mazlumun sesini haykıran bir Türkiye var. Bayramlar birbirimize değer vermeyi, yakınlaşmayı ve birbirimizi sevmeyi öğretiyor. Bugün bayramlaşmamıza tüm siyasi partilerden arkadaşlarımız geldi. İşte bayram bu” dedi.

NİCE BAYRAMLARDA BULUŞMAK ÜZERE

Makamlar gelip geçişi ama bizim görevimiz kubbede hoş bir seda bırakmak diyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli olarak bunu çok güzel yapıyoruz. Sizlere tavsiyem şehitleri ve şehit ailelerini unutmayalım. Bayram münasebetiyle küskün olduğumuz insanlar varsa barışalım. Tüm Kocaelili kardeşlerimin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Huzur, güven ve sağlıklı bir şekilde nice bayramlarda buluşmak üzere” diye konuştu.

BAYRAMLAŞMALAR ÖNEMLİ

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy ise, “Bayramlar bizler için önemli ve anlamlı günlerdir. Bugünleri daha üst noktalara taşımak arzumuz. Kocaeli kentin tüm dinamikleri ile bu noktada bir araya geliyor ve bayramlaşıyoruz. Kentin eksikliklerini giderebilmek adına bu bayramlaşmalar önemli” açıklamalarında bulundu.

KOCAELİ ÇOK UYUMLU

Kocaeli’de uyum ve birliktelik olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, “Kocaeli, farklı düşünceye sahip olan insanlarla da bir araya gelebiliyor. Bunun en önemli örneğini Kocaelispor için yardım kampanyası ile oluşturduk. Yardım noktasında birliktelik vurgusu ortaya koyuldu. Tüm siyasi partilerimize, odalar, STK’lara teşekkür ediyorum. Bu tür birliktelikler bayramda da üst noktaya taşınıyor.Kocaeli her gün kendisini geliştiriyor” dedi. Selin BECER