Serindere Kanyonu’ndaki cenneti gördünüz mü?

YUVACIK’TA BİR CENNET!

Tatil günleri yer bulmakta zorlanılan Yuvacık Barajı ve çevresi, İzmit’te yaşayanların keşfedemediği güzelliklerle dolu. Gazetemiz Haber Müdürü Bülent Ekinci ve beraberindeki grup, önceki günlerde Yuvacık Serindere Köyü’nde keşfettiği saklı cenneti sizlerle paylaşmak adına güzel bir gezi yazısı derleyip, harika fotoğraflar çekti. Şimdi gelin, Yuvacık Serindere Köyü’nde gizlenen o cenneti birlikte keşfedelim…

“25 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA”

Kocaeli tam bir cennet, gezmesini bilene… Eşsiz doğası, kültür mozaiği ve ulaşım kolaylığıyla… Sizlere bu gün ilimizin en güzel bölgelerinden birini anlatmak istiyorum. Bir grup arkadaşımızla birlikte gittiğimiz Başiskele Serindere Kanyonu… Yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 adet şelalesi bulunan Serindere Kanyonu, Kocaeli'nin ve bölgenin en güzel ve en zorlu kanyonu. Bu etabı tamamlamak biraz cesaret, biraz hırs ve bir hayli güç gerektiriyor. Yaklaşık 11 kilometrelik parkurun hemen hemen tamamını suyun içerisinde geçiriyorsunuz. Parkurun çok uzun bir bölümü tırmanarak aşılıyor. Harcanılan efor düz bir yolda yaklaşık 25 kilometreye tekamül ediyor.

“ÖNCELİKLE BURAYA NASIL GİDEBİLECEĞİNİZİ ANLATAYIM”

İzmit’ten Yuvacık Barajı yoluna giriyorsunuz. Barajı geçtikten sonra Camidüzü Köyü yönüne gidiyorsunuz ve yaklaşık yedi kilometre sonra Serindere’ye ulaşıyorsunuz. Ya da Baraj’ın ortasındaki köprüden karşıya geçip sağ tarafa dönüyorsunuz. Bu güzergahtaki tabelaları takip ederek Serindere’ye ulaşabilirsiniz. Serindere’nin girişinde piknik yapabileceğiniz, mangal yakabileceğiniz bir alan bulunuyor. Dere sesi eşliğinde dev ağaçların gölgesinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

“AYAKKABI ÇOK ÖNEMLİ”

Tabi amacınız trekking yapmaksa durum biraz farklı. Öncelikle en uygun ayakkabıyı seçmeniz gerekiyor. Yürüyüş için özel tasarlanmış terlik tipinde ayakkabıları da kullanabilirsiniz. Kulvara şortla girmeniz en uygunu olacaktır. Yanınıza yedek kıyafet almayı sakın unutmayın. Ayrıca her ihtimale karşı yara bandı, gazlı bez gibi tıbbi malzemeler almanızda da fayda var.

“BUNLARI MUTLAKA YANINIZA ALIN”

Bu güzergahı suya düşmeden tamamlamak pek mümkün değil. Yolculuğunuzda bu yedek kıyafetlere çok ihtiyaç duyacaksınız. Sırt çantanıza enerji verecek yiyecekler ve meyveler koyun. Islanmaması gereken her şeyi naylon poşetlerde muhafaza edin. Çakmak, bıçak, ve ağırlık yapmayacaksa kalın bir ipte bulundurmanız faydalı olacaktır. Bu arada yanınıza cep telefonu almanıza gerek yok. Çünkü bu bölgede cep telefonları çekmiyor. Sadece fotoğraf çekmek amacıyla yanınıza telefon alıyorsanız mutlaka su geçirmez bir kılıf kullanın.

Eğer her şeyiniz hazırsa artık yolculuğa çıkabiliriz!

Serindere Kanyonu yolculuğunun başlayacağı alanda dev bir şelale sizi bekliyor. Bu şelale önünde güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz. Zirvede sizi büyük bir şelale daha bekliyor olacak!

“İLK 5 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ”

Dereye ayaklarınızı ilk soktuğunuzda yolculuğun ne kadar zor geçeceği aklınıza gelebilir. Sıçak şehir havasında buz gibi suya ayağınızı soktuğunuzda “Ben burada yürüyemem” dememelisiniz. O soğuk suya 5 dakika sonra alışacaksınız… Sakın pes etmeyin.

Yolculuğun ilk anları kolay geçecek. Dere üzerinde taşların üzerinde keyifli bir yolculuk geçireceksiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bastığınız taşın sağlam olması ayağınızdan kaymaması.

Belli bir süre yürüdükten sonra kanyon bölgesine varıyorsunuz. Dev kayaların arasında serin bir suyun üzerinde yürürken özgürlüğün tadını çıkartıyorsunuz. Üstelik bu tadı bozacak bir telefon gelmesi de imkansız. Çünkü dediğim gibi burada telefonda çekmiyor. Kendinizle baş başasınız artık.

“FARKLI BİR ÜLKEDE, FARKLI BİR DÜNYADA GİBİ…”

Kanyon bölgesinde bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Bu güzelliği bir daha yakalamak zor…

Kanyon bölgesinden çıktıktan sonra ormanlık alan dev kayalar, dev kütüklerle olan imtihanınız başlıyor.

Öyle yerlerden geçeceksiniz ki, “Bu ağaçlar ve kayaları böyle yuvarlayabilecek bir güç var mı?” diyeceksiniz.

Ve artık etap zorlaşmaya başlayacak.

Açıkça söylemek gerekirse ben de defalarca, “Buradan geçilmez artık geri dönmeliyiz” dediğim anlar oldu. Benim gibi grubun diğer üyeleri de aynı şeyi düşünmüş. Ama hepimiz içimizden düşündüğümüz için yürüyüşü bitirmedik…

“4-5 BÖLGEDE ÇOK ZORLANACAKSINIZ”

Bu bölgelerden birinde kalın bir sarmaşığa tutunarak ormanlık alana tırmanacaksınız, birinde kalın ve uzun bir ağaç dalında dikkatlice yürüyerek suya düşmeden geçmeye çalışacaksınız. Bir diğerinde dev kayalara tırmanarak bir üst bölgeye çıkacaksınız. Birinde şiddetli akan dere suyuna karşı devrilmiş bir ağaç gövdesi üzerinde yürüyeceksiniz. Bazı bölgelerde su belinize kadar gelecek.

Bu ve buna benzer birçok etabı atlatacaksınız. Gidiş dönüş olmak üzere toplam 6 buçuk saat yürüyeceksiniz. Bu yüzden size tavsiyem, yürüyüşe erken bir saatte başlayın.

"YÜZEBİLİRSİNİZ DE…"

Güzergah boyunca suya girebileceğiniz göletler olacak. Eğer derede yüzmeyi düşünüyorsanız biraz üşümeyi göze almalısınız.

Zaman zaman ayaklarınızı ağaç dallarına ya da taş parçalarına vurabilirsiniz. Ama merak etmeyin suyun soğukluğu ağrınızı hemen dindirecek.

Zirveye tırmandığınızda ise eşsiz doğa güzelliğiyle büyülenecek, dönüş yolunu düşündüğünüzde de içiniz ürperecek.

Dönüş yolu tırmanma güzergahından daha zor gelecek. Finalde ise keyifli bir anı biriktirmiş olacaksınız.

"YÜRÜYÜŞ SONRASI YEMEĞE DİKKAT"

O kadar efor harcadıktan sonra “bolca kalori” yakmış olacaksınız. Ama sakın sevinmeyin, öyle bir acıkmış olacaksınız ki yaktığınız kaloriyi yiyeceğiniz yemekle geri alacaksınız.

Serindere Kanyonu’nu dilim döndüğünce anlattım. Artısı eksisiyle size aktardığım gezi notlarını iyi okuyun. Gidip – gitmemek sizin isteğinize bağlı... Ya gidip bu güzelliğe şahit olacaksınız ya da gitmeyip gidenlerin anlattıklarıyla yetineceksiniz.

Tercih sizin…