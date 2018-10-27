Dentapol Kocaeli, Kadıköy Mahallesi'nde açıldı

“Sadece Gülümse” sloganı ile yola çıkan, Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Burak Kapılı ve Diş Hekimi Dr. Esra Demir Koray ortaklığı ile kurulan Dentapol Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarında hizmetine açıldı. Açılış törenine Entamed İnternational CEO'su Diş Hekimi Yalçın Genç, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı.

“MUTLU ÇALIŞACAK İŞ YERİ HAYAL ETTİK”

Açılış konuşmasını yapan Diş Hekimi Dr. Esra Demir Koray ,”Tek hedefimiz mutlu çalışacak bir iş yeri hayal ettik. Bunu Dentepol ile birleştirdik. Bugünde açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Koray’ın ardından konuşma yapan Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Burak Kapılı,” Güzel hedeflerle yola çıktık. Bugün bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÜYÜME KARARI ALDIK”

Entamed İnternational CEO'su Diş Hekimi Yalçın Genç,”Mesleğe başladığımda insanları daha fazla mutlu etmek gibi bir hedefim vardı. Daha fazla hastamızın gülmesini sağlamak için 22 yıl çok çalıştım. 2018 yılında zincirleşmek ve Türkiye’de büyüme kararı aldık. Burak Beyi ve Esra Hanımı tebrik ediyorum. Herkes daha çok gülsün diye biz çalışmaya devam edeceğiz. Kocaeli polikliniği ailemize hoş geldi” şeklinde konuştu. Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel,” Öyle bir kurumu ilimize kazandıran Burak beyi ve Esra Hanımı tebrik ediyor, Kocaeli halkına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep beraber açılış kurdelesini keserek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Nurşah KÖSEOĞLU