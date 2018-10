Erkansas City’de unutulmaz gece

Karamürsel’in Çamçukur Köyü’nde olan, Türkiye’nin tek, dünyanın ise ikinci kovboy kasabası Erkansas City, Skalite gibi anlamlı bir ödülü alan kovboy kasabasıdır. İstanbullu işadamı olan turizmci Erkan Erdem’in yarattığı bu kasaba, farklı konseptti ve yapmış oldukları animasyon gösterileriyle de ulusal basında adından oldukça söz ettirdi. Özellikle kahvaltısıyla ön plana çıkan ve bu kahvaltıda kovboy ile kızıldereli animasyonlarıyla ses getiren Erkansas City’de şimdi her Cumartesi fasıl gecelerine başlandı.

HAYAL ÜRÜNÜ BİR KOVBOY KASABASI

Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi haline gelecek fasıl gecelerinin ilki, Erkan Erdem’in ev sahipliği yaptığı Erkansas City’de basın mensuplarını ağırlamasıyla gerçekleşti. Ödüllü kovboy kasabasını basın mensuplarına gezdiren Erkan Erdem, 2007 yılında 4 oda ile başlayıp şuan 11 oda şeklinde işlettiği Chaleten otele 2 sene önce bu farklı konsepti ilave ettiğini ve bu kovboy kasabasının tamamen bir hayal ürünü olduğunu söyledi.

MUHTEŞEM SES BÜLENT YAĞIZER İLE UNUTULMAZ BİR GECE

Muhteşem ses Bülent YAĞIZER ve ekibinin sahne almasıyla başlayan fasıl gecesi, birbirinden güzel Türk Sanat Müziği şarkılarına konukların da eşlik etmesiyle devam etti. Oldukça geniş bir repertuara sahip olan Bülent Yağızer, istek parçaları seslendirmesiyle de gönülleri fethetti ve konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Erkan Erdem’in eşi Nihal Erdem’in de doğum gününün kutlandığı gecede, salona dağıtılan Türk Bayrak’larıyla İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi.

ZENGİN BİR MENÜ, GECE SONU İSE İŞKEMBE ÇORBASI

Erkansas City’nin Yıldızlı Salonu’nda gerçekleştirilen fasıl gecesinde kulakların pası silindiği gibi mideler de ziyafet çekti. 10 çeşit soğuk sunumla başlayan ziyafet, gece sonuna kadar maşa servisiyle yapılan et sunumlarıyla devam etti. Tabakların bir an olsun boş kalmadığı ve meyve sunumunun da yapıldığı gecede bahçede yakılan ateş etrafında içilen gecenin olmazsa olmazı işkembe çorbası ise bu muhteşem gecenin en özel ayrıntısı oldu. Basın mensuplarından tam not alan Erkansas City’de son anı, ateş etrafında basın mensupları ve Erkan Erdem ile bir fotoğraf karesinde arşivlendi.