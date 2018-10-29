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Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü destekleriyle ilimizde faaliyet gösteren ve bir araya gelen dokuz Kars derneğinin desteğiyle önceki akşam Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kutlamalarda sanatçı Yudum sahne aldı. Ücretsiz gerçekleşen halk konserine Karslı hemşeriler katılım gösterdi.

YOĞUN KATILIM

Programda AKP Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Orhan, ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Sevim Pekyörür, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkanı Bilal Dündar ve çok sayıda davetli yer aldı.

KARS DERNEKLERİ BİR ARAYA GELDİ

Kutlamalarda Kocaeli Karslılar Derneği, Kocaeli Serhat İlleri Derneği, Kocaeli Kars İli Derneği, Darıca Karslılar Derneği, Çayırova Serhat Karslılar Derneği, Körfez Kars- Ardahan- Iğdır Derneği, Gebze Kars- Ardahan -Iğdır Derneği, Kocaeli  Sarıkamışlılar Derneği, Dilovası Kars- Ardahan-Iğdır Derneği isimli dokuz dernek bir araya geldi.

98. YIL

Programda dernekler adına açılış konuşmasını Komite Başkanı Tazebey Yaşin yaptı. Şahin, “Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Bu da Türk milletinin bir kültürüdür. Bir milleti ayakta tutan o milletin kültürüdür. Bizler geçmişimize sahip çıkmalıyız.  Geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi göremeyiz. Kuruluş günlerimiz, bayramlarımız, türkülerimiz, oyunlarımız, giysilerimiz, yemeklerimiz bizim en büyük kaynaklarımızdır” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER

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Yorumlar

(1)
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Yaktug - karstan evliya koyma avluya bu laf nerden gelmişki sormak lazım

Yanıtla . 1Beğen 29 Ekim 12:31

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