ÇYDD Kandıra Şubesi, okullara Atatürk büstü ve duvarı yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi Başkanı Sevim Derin ve yönetim kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yine çok anlamlı etkinliklere imza attı. Daha önce birçok okula Atatürk büstü ve duvarı yapan Deren, bu kez Kandıra’da 5, İzmit’te de 2 okula büst ve duvar yaptırdı.

AKÇAOVA’YA BÜST

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Akçaova İlkokulu’na büst, Safalı Köyü İlkokulu, Kandıra METEM Lisesi’ne, Kandıra Öğretmenevi’ne, Kandıra Anadolu Lisesi’ne, İzmit 28 Haziran Okulu’na ve İzmit Kazım Karabekir Okulu’na da Atatürk Duvarı yaptırdı…

DEREN’E TEŞEKKÜR ETTİLER

ÇYDD Kandıra Şubesi tarafından yaptırılan 7 okula yaptırılan büst ve duvarların açılışı önceki gün törenle gerçekleştirildi. Okul yönetimleri Deren ve yönetimine teşekkür ederken, öğrencilerin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle açılışta yer almaları, açılışa renk kattı.

NUTUK HEDİYE ETTİLER

Okullardan gelen Atatürk büstü ve duvar taleplerini yerine getirdiklerini söyleyen Deren, “ Atatürk’ü ve Cumhuriyeti çok seviyoruz. Okulların büst ve duvar talepleri, öğrencilerin Atatürk ve Cumhuriyet coşkusu bizleri çok mutlu ediyor” dedi. Açılış sonrası bütün okullara Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı hediye edildi.