Cumhuriyet’in 95. yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 95’nci yıl dönümünde Kocaeli Valiliği Kompleksi A kapısında coşkuyla kutlandı. Tören öncesi Vali Hüseyin Aksoy, kutlamaların kabulünü yaptı. Ardından tören alanına geçen Vali Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, halkı selamladı. Program lise öğrencileri tarafından hazırlanan folklor gösterisi ile devam etti. Folklor gösterilerinin ardından İzmit’teki liseler protokolün önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

CHP’Lİ SARIBAY KATILMADI

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın katılmaması ise dikkat çekti.

MİLLETİMİZ CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMIŞTIR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Ülkemizin her köşesinde olduğu ilimizde de Cumhuriyetimizin kuruluşunu büyük bir heyecan ile kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk, destansı zafer ile milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Milletimiz, Cumhuriyetimize sahip çıkmıştır” dedi.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ CUMHURİYET İLE TAÇLANDI

Vali Aksoy, “Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin, her türlü imkansızlıklar içinde birlik ve beraberliğinin en kadar büyük güç olduğunun ve bu gücün karşısında hiçbir şeyin duramayacağının göstergesi olmuştur. Ülkemiz cumhuriyetin ilanı ile birlikte modernleşme ve kalkınma yolunda çok önemli yollar kat etmiştir. Özgürlük ve bağımsızlığımız, Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Ortak kazanımız olan Cumhuriyet bugün sahip olduğumuz zenginliklerin adıdır” diye konuştu.

CUMHURİYET GENÇLERE EMANET

Birlik ve beraberliğimize engel olmaya çalışanlarla mücadelemiz devam edecektir diyen Vali Aksoy, “Cumhuriyetimize sahip çıkmak, Cumhuriyetimiz için mücadele etmek ve fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak vazifesidir. Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz” diyerek bu görevi siz gençlere emanet etmiştir. Emaneti korumak için bilgili ve kültürlü olmak zorundasınız. Özgürce düşünebilen yetkin birey olarak yetişmeye devam etmelisiniz. Sizlere güveniyorum. Bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu. Selin BECER