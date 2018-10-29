Kandıra'dan Ortadoğu'ya yayılan İtalyan lezzeti

Türkiye'de "kaliteli" Mozzarella yiyememekten yakınan iş adamları Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral, 4 yıl önce 75 dönümlük arazi üzerine 6 bin metrekare kapalı alana kurdukları manda çiftliğinde ürettikleri dünyaca ünlü İtalyan peynirlerini, Türk ve İtalyan restoranlara satıyor. Yurt içinde büyük rağbet gören peynirler, Ortadoğu ülkelerindeki firmaların da ilgisini çekmeye başladı. Niyazi Yelkencioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de şirketi kurduklarını ve inşaatı biten tesislerde 2014'te 202 mandayla üretime başladıklarını söyledi. Kaliteli manda sütüyle Mozzarella üretmek için kolları sıvadıklarını anlatan Yelkencioğlu, tesisi kurdukları yıla kadar Türkiye'de henüz çok fazla Mozzarella üretilmediğini, ilk etapta 6,5 milyon lira harcadıklarını ancak şu ana kadar bu rakamın 35 milyon lirayı bulduğunu dile getirdi.

"Mandaları doğal yemlerle besliyoruz"

İtalya'daki çeşitli çiftlikleri ve mandıraları ziyaret ettiklerini, oralardaki en iyi projeleri kendilerine göre uyarladıklarını kaydeden Yelkencioğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda 630 mandamız var. Hazır yem kullanmıyoruz. Kullandığımız yemlerin hepsi doğal yem. Aksaray'dan yonca, Trakya'dan saman, Adapazarı'ndan mısır, Eskişehir'den arpa geliyor. Her ürünü en iyi çıktığı yerden temin ediyoruz. Çiftliğimizin müdürü 4 sene önce İtalya'dan geldi. Mandalar için yapmış olduğu değişik formüllerle yemlerimizi hazırlıyoruz. Böylece daha fazla ve daha kaliteli süt elde ediyoruz. Günlük süt üretimimiz manda başına ortalama 10 litre. Ayrıca damızlık erkek mandaları da üreticilere satıyoruz. Keşke bütün manda üreticileri bizden erkek manda alsalar da hem ırklarını geliştirseler hem de daha fazla süt veren mandalara kavuşsalar."

Yelkencioğlu, 20-25 yıl önce Kocaelibölgesinde 20 bin mandanın olduğunu, 2013'te bu sayının binin altına düştüğüne işaret ederek, "2014'te KocaeliManda Birliği'ni kurduk. Manda sayısı gittikçe artıyor. Mandalarıyla ünlü olan ilçemiz de Kandıra'nın yoğurdu da onun için meşhurdur zaten. İnsanlar manda sütünün kıymetlendiğini, çeşitli ürünler için kullanıldığını gördükçe bu işi yapmaya başladı. Manda sütünün fiyatı arttı. Litresi 7 lira civarında. Eskiden insanlar mandalarını satıyorlardı. Şu anda Kocaeli'de 2 binin üzerinde manda var." ifadelerini kullandı.

"Manda sütüyle yaptığımız peynirleri İtalyanlar çok beğeniyor"

Devlet teşvikine değinen Yelkencioğlu, "Hayvan başına verilen destekler var. Fakat yatırım için çok büyük destekler yok maalesef. Bu tesisi kurduk ama geri dönüşümü, yani para kazanmaya başlaması 10 seneyi bulur. Mükemmel bir çiftlik yaptık. Türkiye'deki ilk modern manda çiftliği burası. Yapınca da en iyisini yapmak istedik. Bu çiftliği İtalya'dan gelip ziyaret edenler 'Bu kalitede İtalya'da bile manda çiftliği azdır.' diyorlar. Manda sayısını yükseltmek, köylüleri, üreticileri manda üretmeye, manda yetiştirmeye teşvik etmek gerekiyorsa daha fazla teşvik verilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yelkencioğlu, sütün sağıldıktan sonra filtrelerden geçerek paslanmaz çelik borulardan soğuk tanka ulaştığını, buradan da tankerlerle 300 metre mesafedeki üretim tesisine götürüldüğünü anlatarak, böylece sütün fazla "yorulmadan" üretime geçtiğini, bunun da sütün kalitesinin yüksek kalmasını ve hijyenik ortamda üretim imkanı sağladığını vurguladı. Tesislerde İtalyan peynirleri Mozzarella, Burrata, Ricotta ve Mascarpone, manda sütünden unutulmaya yüz tutmuş hakiki Türk kaymağı, yüzde 100 manda sütünden yoğurt, tereyağı, süzme ve light yoğurt ürettiklerini ifade eden Yelkencioğlu, ürünlerde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını, tamamen doğal olduğunun altını çizdi.

Yelkencioğlu, ürettikleri ürünlerin bir kısmının daha önce yurt dışından getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burayı ziyaret eden İtalyan şefler ve misafirlerimiz, İtalya'dakinden bile daha kaliteli lezzetli ürün yediklerini söylüyor. Daha önceden İtalya'dan donmuş olarak geliyordu Mozzarella. Burrata pek fazla yoktu zaten. Şu anda donmuş olarak gelen ürünler dışarıdan ithal edilmiyor. Mesela manda sütünden tereyağı ithal ediliyordu. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmı daha önceden yurt dışından geliyordu. Şu anda yavaş yavaş onun da ithalatı bitti. Burada en iyi şekilde, İtalyan kalitesinde yaptığımız için bu ürünlerin İtalya'dan ithalatı durmuş vaziyette. Böylece döviz çıkışını engellemiş olduk. Dolayısıyla ekonomiye de bir katkımız olmuştur diye düşünüyorum. Bundan da mutluyuz."

Yelkencioğlu, şu anda günde 3-3,5 ton süt işlediklerini, süt arttıkça daha fazla işleyecek kapasiteye sahip olduklarını dile getirerek, "Ürünlerimizi, İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum, Çeşme'deki büyük süper marketlere, restoran ve otellere satıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz. Çünkü ürünlerimizde katkı maddesi olmadığı için raf ömürleri kısa oluyor. Yeni makinelerle, hava almayan ambalajlarla bunu sağlayıp yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Ortadoğu ülkelerinden özellikle Katar ve Dubai'den ürünlerimizi isteyen firmalar var. Onlarla temasa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ufak İtalya buraya geldi diyorlar"

Çiftliğin İtalyan müdürü zooteknisyen Angelo Lotumolo da babasıyla 30 senedir bu işi yaptıklarını, 4 sene önce Türkiye'ye gelerek manda çiftliğinde göreve başladığını söyledi. İtalya'da bu peynirlerin inek sütünden yapıldığını anlatan Lotumolo, "Burada manda sütünden üretiyoruz. Manda sütü daha kaliteli. Kalsiyum, fosfor, protein ve yağ oranı daha yüksek. Bundan dolayı burada ürettiğimiz peynir ve diğer süt ürünlerimiz daha lezzetlidir. Mandalardan kaliteli süt almak için beslenmesine ve bakımına çok önem veriyoruz. Hijyen çok önemli. Doğal yemlerle formül yaparak besliyorum." diye konuştu. Lotumolo, yüksek teknolojiyle üretim yaptıklarına dikkati çekerek, "Çiftliğimizi ve üretim tesislerimizi ziyaret eden İtalyanlar çok şaşırıyor. Lezzetli peynirleri tadınca 'Bizim ufak İtalya buraya geldi.' diyorlar." dedi.