Bilnet’te Cumhuriyet coşkusu

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bu yıl faaliyete başlayan Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Konferans salonunda gerçekleşen kutlamaya Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, müdür yardımcıları, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Konuklar program öncesi fuaye ve spor salonunda düzenlenen mini kokteylde ağırlandı. Daha sonra konferans salonuna geçildi. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

GÖSTERİLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Kutlama programı daha sonra Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol’un konuşmasıyla devam etti. Ardından oratoryo eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti nasıl kurduğu anlatıldı. Kurutuluş Savaşı başlarken Anadolu’daki çaresizlik, vatanı kurtarmak için bir annenin cepheye gönderdiği oğluyla vedası ve Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle yaşanan coşku lirik danslar, türküler ve vals gösterileriyle sunuldu. Bütün öğrencilerin katılımıyla hazırlanan gösteri, sahnenin ortasında bir ipten yıldız oluşturulmasıyla son buldu. Gösteri salonu dolduran veliler tarafından ayakta alkışladı.

KORKMAZ’DAN KUTLAMA

Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Yerleşkemiz bu yıl ilk kez eğitim-öğretime başladı. Çok güçlü, alanında deneyimli öğretmen kadromuz ve çok değerli öğrencilerimizle ilkleri yaşıyoruz. Yerleşkemizde ilk kez Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık. Sevincimiz ikiye katlandı. Cumhuriyet’in 95. yılında şehrimize yeni bir eğitim yuvası kazandırmış olmaktan bugün bir kez daha mutluluk ve gurur duyduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.