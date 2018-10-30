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KYÖD, Cumhuriyeti coşkuyla kutladı

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Balosuyla muhteşem bir geceye imza attı. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen baloya KYÖD Başkanı Didem Turan’ın yanı sıra Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, STK temsilcileri KYÖD eski başkanları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gelenlerin hem eğlenme hem de hoş sohbet etme fırsatı bulduğu gecede sanatçı Pelin Bindal’ın seslendirdiği şarkılar, geceye renk kattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden gecede davetliler eğlencenin tadına vardı.

CUMHURİYET BAĞIMSIZLIKTIR

Cumhuriyet Balosu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren KYÖD Başkanı Didem Turan, “Her ulusun tarihinde önemli günler vardır. Cumhuriyet, Sevr Anlaşmasıyla parçalanmaya çalışılan toprakların üzerine yeni bir devlet kurulmasıdır. Bağımsızlığın ve çağdaşlaşmanın sembolü olan Cumhuriyet Türk ulusunun en büyük gururudur. Bir avuç gericinin düşmanlıklarına maruz kalmaktayız. Bizler bunlara izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet bağımsızlıktır, özgürlüktür, laiklik ve çağdaşlıktır. Cumhuriyet’in 95’inci yılını kutluyor ve KYÖD üyeleri olarak Cumhuriyet’in varlığı için siper olmaya ant içiyoruz” ifadelerini kullandı. Ahmet HAZER

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