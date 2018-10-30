Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.yıl dönümünde CHP il başkanlığı tarafından Yahya Kaptan Mahallesi’nde organize edilen ‘Ata’ya Saygı ve Cumhuriyet’e Bağlılık’ yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşe CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve binlerce vatandaş katıldı.

ANDIMIZ OKUNDU

Yahya Kaptan Mahallesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünde gerçekleşen programda yürüyüş başlamadan önce saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Akabinde ise son günlerde gündemden düşmeyen okullar da okutulsun mu okutulmasın mı tartışmalarına sahne olan andımız alandaki binlerce vatandaş tarafından yüksek bir sesle okundu.

BİNLER KATILDI

Ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bir araya gelen binlerce kişi ellerinde fenerle kortejle halinde yürüyüşe geçti. Cumhuriyet şarkıları eşliğinde yürüyen vatandaşlar ellerinde dövizlerle ve pankartlarla ve Türk Bayrakları’yla Yahya Kaptan Mahallesi’ni dolaştıktan sonra yürüyüş son buldu. Ahmet HAZER