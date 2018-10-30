Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 95. Yılı sevinç, mutluluk ve gururla kutlanırken, ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi. İl genelinden protokolün yer aldığı resepsiyon Tryp By Wyndham Otel’de Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlendi.Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, misafirlerini kapıda karşılayarak, konuklarının Cumhuriyet Bayramını kutladı. Konuklarının masalarını tek tek gezen Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, tüm davetlilerle yakından ilgilendi. Resepsiyonda Cumhuriyetin 95. Yaşına özel pasta kesildi.

VEKİLLERİN HİÇ BİRİ KATILMADI

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Mehmet Hilal Kaplan, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, askeri erkan, kamu kurum ve daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Resepsiyona hiçbir siyasi partinin milletvekillerinin katılmaması ise dikkat çekti.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Resepsiyonda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Cumhuriyetimiz 95 yıl önce büyük zorluklarla ve mücadelelerle kuruldu. 19 Mayıs 1919’da Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve sürdürmek hepimizin ortak sorumluğudur. Bayrağımız altında özgürce yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.Selin BECER