Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kumkapı restoranlarının bulunduğu bölgede NcityOtoparkı’nın arkasında yaptırdığı yeni balık pazarı Balıkhan’ın tanıtımı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından yapıldı. Programda vatandaşlara balık ziyafeti verilirken tanıtım konuşmasını gerçekleştiren Karaosmanoğlu “Eskiden sıkışık bir yerde olan balıkçılarımızı daha modern ve ulaşımı kolay bir yere taşıdık” dedi. Yaklaşık 500 vatandaşın katıldığı programda vatandaşlara balık ızgara dağıtıldı.

BALIKHAN’IN ESKİ YERİ PROBLEMLİYDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konuşmasının devamında, “Ülkemiz cennet misali dünya güzeli bir ülke. Ülkemizin cennet köşelerinden biri de Kocaeli. 15 yıldır Kocaeli’yi kucakladık. 15 yıl önce denizimiz bize yakışır değildi. Etrafında oturamıyor, dinlenemiyor, spor yapamıyorduk. Geldiğimiz noktayı hepinizin görmesi lazım. Avrupa’dan daha güzel sahillerimiz var. Balıkhan eski yerinde problemleri olan bir yerdi” dedi.

BÖYLE NEFİS BİR YER OLDU

Şehrin içinde sıkışmış bir durumdaydı diyen Karaosmanoğlu, “Bunu esnafımızla karar verdik, projesini beraber yaptık ve böyle nefis bir yer oldu. Ulaşımı da kolay. Böyle gecekondu gibi çirkin bir iş yapmıyoruz. Esnafımıza yakışan, güzel manzara, yakışan bir iş yapıyoruz. İnanıyorum ki burada gelen müşteri de artacak. Araba park etmek için yerde var burada. Daha önce sıkışık bir durumdaydı. Esnaf kardeşlerimiz görevlerini burada daha rahat işlerini yapabilecekler” açıklamalarında bulundu. Selin BECER